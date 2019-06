La Ville de Hamilton désignée communauté francophone accueillante

L'initiative des communautés francophones accueillantes a été annoncée dans le budget de 2018.

La Ville d'Hamilton recevra pour sa part 1,35 million de dollars selon le député d’Hamilton-Est Stoney Creek, Bob Bratina.

Il s'agit d'un projet pilote qui est dirigé conjointement par le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avec les 13 Réseaux en immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) et le Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF).

Selon le communiqué du ministère, l'objectif est d'aider ces francophones à s'intégrer dans des communautés en situation minoritaire.

Le 22 mai dernier, le Grand Sudbury a aussi été désigné comme communauté francophone accueillante.

J’ai hâte d’accueillir plus de francophones à Hamilton et de partager la culture francophone d’Hamilton à mesure qu’elle grandit et s’épanouit , écrit la députée d'Hamilton-Ouest–Ancaster–Dundaset et ministre des Aînés, Filomena Tassi.

Le 13 mars dernier, une nouvelle stratégie appelée Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone a par ailleurs été annoncée. Elle vise à accroître la proportion de résidents permanents d'expression française hors Québec, notamment grâce à l'immigration.

En lançant la Stratégie en matière d’immigration francophone, nous nous engageons à accroître la proportion d’immigrants d’expression française en milieu minoritaire , souligne le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Ahmed Hussen.

De son côté, le président de l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Carol Jolin, s'est dit satisfait de constater que le projet-pilote adhère au principe de régionalisation de l'immigration francophone.