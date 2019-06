Des enfants et des adolescnts courent au Défi Iamgold

Le coup d'envoi du 11e Défi Iamgold a été donné dans la nuit de vendredi à samedi. Aux 4 coins de la région, des centaines de personnes, dont plusieurs enfants, prennent part à cette course de plusieurs dizaines de kilomètres. Le but est d'amasser des fonds pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au Témiscamingue, le départ a été donné à Notre-Dame-du-Nord à minuit vendredi.

Ils étaient 163 coureurs, un nombre record cette année. Ils doivent courir 12 tronçons, de 5 à 13 kilomètres, avant d'arriver à Rouyn-Noranda.

Cette année, chaque tronçon a une thématique différente explique le président du Défi de la 101 Sud, Pierre côté.

On va courir en années 80, on va courir déguisés, on va courir déguisés avec notre équipe sportive préférée, avec des bas longs, pleins de thématiques , dit-il.

Les enfants solidaires

Au Témiscamingue, plus du tiers de chaque équipe est composé d'enfants ou d'adolescents.

Anne-Mélodie Gingras a formé sa propre équipe à l'école secondaire Marcel-Raymond de Lorrainville. Chaque membre a amassé 200 $.

La cause, c'est une bonne cause des enfants malades. On nous fait bouger pour la santé des jeunes , dit-elle.

La plupart des jeunes ont d'abord été influencés par leurs parents, eux-mêmes coureurs. C'est toutefois l'ambiance qui pousse Genève Baril à participer aux 4 derniers défis.

C'est dur un peu de rester réveillée, mais les premières heures on est tellement sur l'adrénaline que c'est facile , raconte-t-elle, prête à partir pour son premier tronçon.

L'équipe du Témiscamingue s'est jointe au Défi Iamgold il y a 6 ans. Pierre Côté est convaincu que le Comité de soutien à la pédiatrie est davantage connu depuis dans la MRC.

En 6 ans, on a beaucoup fait faire connaître le Comité [ de soutien à la pédiatrie]. D'être ici ce soir c'est de sensibiliser les jeunes à la cause des enfants malades , croit-il.

En Abitibi Témiscamingue, plus de 500 coureurs participent au Défi Iamgold cette année.

Les participants qui sont également partis de Val-d’Or et de La Sarre arriveront samedi à 16h30 à Rouyn-Noranda.