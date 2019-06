Relais pour la vie : des centaines de personnes ont marché à La Sarre, Ville-Marie et Val-d'Or

Plusieurs centaines de personnes ont pris part aux Relais pour la vie qui ont eu lieu vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi à La Sarre, Ville-Marie et Val-d'Or.

105 000 dollars ont été amassés à Ville-Marie et La Sarre.

L'objectif des organisateurs était d'amasser 110 000 dollars dans les trois villes.

De l'argent qui est utilisé à financer la recherche et soutenir les personnes atteintes de la maladie explique l'agent de développement principal au bureau régional de la Société canadienne du cancer, Olivier Gauthier.

Prévention, recherche et soutien, ce sont nos trois axes principaux à la Société canadienne du cancer. Olivier Gauthier, Société canadienne du cancer

Au niveau régional, plus particulièrement, l'argent recueilli sert à offrir des services au bureau régional, dit-il. On a aussi 6 points de services où les gens peuvent recevoir des services que ce soit le prêt de prothèses capillaires, des prêts de prothèses mammaires temporaires, des dons de bonnets, des foulards et des choses comme ça. Tout ça est offert dans nos différents points de service en région.

Selon Olivier Gauthier, chaque année, 990 nouveaux cas de cancer seront détectés en région dans les années à venir.

Le Relais pour la vie de Rouyn-Noranda aura lieu le 7 juin et celui d'Amos le 14 juin.