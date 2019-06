Nouveau système de dossiers électroniques dans des hôpitaux d'Ottawa et de l’Est ontarien

Six établissements de santé partenaires d'Ottawa et de l'Est ontarien entament, samedi, l'utilisation d'un nouveau logiciel, le Epic Health Information Network, dans le but de numériser les dossiers médicaux de leurs patients pour améliorer l'efficacité des soins.

En plus de l’Hôpital général de Hawkesbury, les institutions partenaires sont l’Hôpital d’Ottawa, l’Équipe de santé familiale de l’Hôpital d’Ottawa, l’Intitut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, l’Hôpital Victoria de Renfrew et St. Francis Memorial Hospital à Barry’s Bay.

Ces centres se joignent à un vaste groupe comportant notamment CHEO, ainsi que des institutions reconnues mondialement comme la clinique Mayo, au Minnesota, et à l’Université Johns Hopkins, au Maryland.

C’est un système très efficace. C’est un des meilleurs systèmes de dossier médical au monde. Parmi les meilleurs hôpitaux universitaires au monde font partie de Epic , a dit le médecin-chef à l'urgence de l'Hôpital d'Ottawa, le Dr Guy Hébert.

Un système régional intégré

Le nouveau système nous permet de faire la transition vers un système régional intégré unique , a mentionné le vice-président des Finances, des Services corporatifs de l’Hôpital général de Hawkesbury et parrain du projet, Marcel Leclair.

Ce système donnera un accès instantané à de l’information vitale à ceux qui en ont besoin quand ils en ont besoin. Marcel Leclair, vice-président des Finances, des Services corporatifs de l’Hôpital général de Hawkesbury

Selon M. Leclair, le nouveau système devrait réduire ou même éliminer des sources d’irritation pour les patients, tels que devoir répéter leur historique médical à plusieurs professionnels de la santé et l’inaccessibilité des résultats médicaux, entre autres. C’est crucial pour les patients de Prescott-Russell et leurs familles , a-t-il dit.

Il s’agit en outre d’un système qui met l’accent sur le patient et non sur le système de santé, décrit pour sa part la médecin-chef et vice-présidentes intérimaire des Soins aux patients de l’Hôpital général de Hawkesbury, la Dre Julie Maranda.

Toute l’information médicale sera partagée parmi les équipes soignantes et disponible via un dossier électronique sécuritaire et privé , poursuit-elle. Le système priorise la sécurité des patients en nous permettant d’accéder à des données locales, régionales, voire mondiales .

Cela permettra au personnel soignant d’être au fait des meilleures pratiques et, par le fait même, de prendre des décisions mieux éclairées, selon elle.

Période d'ajustement

Les premières semaines seront axées sur l’apprivoisement du nouveau système. Pendant cette période d’adaptation, quelques délais sont prévus et le processus pourrait être plus long qu’habituellement.

Pour pallier ce problème et minimiser les impacts, l’Hôpital de Hawkesbury a ajouté du personnel dans certains secteurs.

Les patients auront d’ailleurs accès à leur dossier médical par la voie d’un portail en ligne sécurisé intitulé MyChart.