Les États-Unis mettent en application leur taxe de 25 % sur les produits chinois

Donald Trump a décidé le 10 mai de taxer plus lourdement 200 milliards de dollars d'importations chinoises, tout en accordant un délai de grâce aux cargaisons maritimes ayant quitté la Chine avant cette date.

Le 15 mai, le représentant américain au Commerce a fixé la date limite d'arrivée de ces marchandises au 1er juin. Celles qui sont arrivées après 0 h 01 sont désormais taxées à 25 %. La mesure concerne une large gamme de biens de consommation et de composants tels que modems et routeurs Internet, circuits imprimés, meubles, aspirateurs et luminaires.

Des mesures de représailles, annoncées le 13 mai, sont également entrées en vigueur dès minuit en Chine, où 60 milliards de dollars de marchandises américaines sont désormais soumis à des droits de douane de 20 % ou 25 %.

Aucune rencontre de haut niveau n'a été programmée après l'échec des dernières discussions sino-américaines, le 10 mai.

Livre blanc chinois

De son côté, le gouvernement chinois publiera dimanche un livre blanc sur les négociations économiques et commerciales avec les États-Unis, a rapporté samedi l'agence de presse Chine nouvelle.

Le document, intitulé la Position chinoise sur les consultations économiques et commerciales sino-américaines, sera publié à 10 h par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État, qui organisera également une conférence de presse, ajoute-t-elle.