Encore loin d'une annonce d'aire protégée au lac Kénogami

Québec a octroyé le statut d’aires protégées permanentes à 4 réserves de biodiversité et à une réserve aquatique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les secteurs visés : Réserve de biodiversité Akumunan

Réserve de biodiversité des Drumlins-du-Lac-Clérac

Réserve de biodiversité du Plateau-des-Huit-Chutes

Réserve des Buttes-et-Buttons-du-Lac-Panache

Réserve aquatique de la Vallée-de-la-rivière-Marguerite

L’Association de protection du lac Kénogami (APLK) ne s’attendait pas à voir son projet se retrouver dans cette liste.

Cet été, le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs a annoncé qu’il procéderait à des coupes de forestière de plus de 500 000 mètres cubes de bois dans le secteur.

Le président de l'Association de protection du lac Kénogami Claude Collard réclame toujours une aire protégée dans le secteur. Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

Avec le fameux plan spécial TBE, tordeuse du bourgeon de l'épinette, je ne m'attendais pas à voir une information de ce genre-là [...].C'est définitif. Claude Collard, président de l'Association de protection du lac Kénogami

Le député de Jonquière salue la volonté du gouvernement de travailler à atteindre les objectifs de préserver 17 % du territoire québécois.

Il aimerait toutefois en savoir davantage sur l’avancement de la demande qui concerne le sud du lac Kénogami.

Je sais qu'il y a plusieurs étapes avant d'en arriver à une aire protégée. J'aurais aimé aujourd'hui que le ministre nous dise où en est rendue l'aire protégée du Lac Kénogami , affirme Sylvain Gaudreault.

Un arbre de la forêt Cyriac près du lac Kénogami Photo : Radio-Canada

Le projet d’aire protégée au lac Kénogami avait été discuté à la Table régionale sur l’analyse de carences en aires protégées entre les années 2011 et 2014.

La table était pilotée par la défunte Conférence régionale des élus.

Le dossier est toujours en analyse interministérielle.

Quand il se fait un consensus régional, les forestiers y étaient, les ministères y étaient, la population générale y était. On a déposé 650 formulaires de demandes à cet effet-là pour la protection de source d'eau potable de Saguenay. Je crois qu'un moment donné, ce dossier-là est un beau dossier à réaliser , renchérit Claude Collard.

D'un statut provisoire à permanent

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, explique que les projets confirmés étaient en attente depuis un certain temps.

Ce sont des aires qui avaient déjà le statut de protection provisoire. C'est une démarche qui avait été initiée dans certains cas il y a plusieurs années , soutient-il.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionne que le processus peut être long avant l'obtention du statut d’aire protégée.

On a des analyses ministérielles, on octroie un statut [d’aire] projetée, ensuite il ya un mandat qui est donné au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et à la fin de tout ça, il y a un statut permanent qui est octroyé au territoire , explique le directeur général de l’organisme Tommy Tremblay.

Dans le cas de Kénogami, c'est une démarche qui ne fait que débuter. On n'est pas en mesure de confirmer quelque décision que ce soit à ce moment-ci. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

En 2012, dix projets d’aires protégées au Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient fait l’objet d’enquête du Bureau d'audiences publiques en environnement (BAPE).

Les cinq zones annoncées vendredi avaient été étudiées dans ce mandat.