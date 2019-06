Il n’y a pas eu beaucoup de remous quand les Raptors de Toronto ont choisi le Camerounais Pascal Siakam, un joueur mince et méconnu, lors du repêchage de la NBA en 2016.

Mais pour Gervais Tchinda et d’autres membres de la communauté camerounaise à Toronto, c'était un honneur de voir l’un de leurs compatriotes intégrer l'équipe.

Maintenant, Pascal Siakam s'illustre en tant que joueur incontournable des Raptors, à la lumière de sa prestation qui a mené son équipe à une victoire de 118-109 sur les Warriors de Golden State lors du premier match de la finale de la NBA jeudi.

Gervais Tchinda a déclaré que la diaspora était tellement contente de voir le joueur de 25 ans et son équipe réussir.

Nous sommes tous excités pour l'équipe. Presque tous les Camerounais de la ville regardent le basketball, a rapporté Gervais Tchinda.

[Les Camerounais] le considèrent comme un héros , a renchéri Melly Lum, une employée du restaurant camerounais Tribe Lounge, qui a diffusé des matchs des Raptors pendant les séries éliminatoires de la NBA. Elle raconte qu’elle et ses clients sautaient tous sur les chaises lors de la victoire de Raptors, jeudi.

Melly Lum, une employée d'un restaurant camerounais, a déclaré que Pascal Siakam était devenu «comme une légende» au cours de sa série éliminatoire. Photo : CBC / Talia Ricci

Premier basketteur camerounais à accéder à la finale de la NBA

Le joueur Pascal Siakam a déclaré que le soutien des Camerounais à Toronto et à l'étranger avait été inspirant au cours de son ascension pour devenir l'un des plus jeunes joueurs étoiles de la NBA.

Avant la finale, Pascal Siakam a reçu une lettre de soutien du ministre des Sports du Cameroon, Narcisse Mouelle Kombi, le félicitant de devenir le premier joueur camerounais à atteindre les finales de la NBA.

Être un enfant du Cameroun, mais aussi de l'Afrique et être à ce niveau est quelque chose d'exceptionnel. Je suis très fier, fier d'être camerounais, fier d'être africain et d'être ici pour représenter l'Afrique , a déclaré Pascal Siakam à la presse au lendemain de sa prestation.

J'espère qu'être ici enverra un message à tous les Camerounais, à tous les Africains : c’est possible d'être ici si vous travaillez dur. Pascal Siakam, joueur des Raptors de Toronto

Pascal Siakam est par ailleurs l'un des trois finalistes du prix du joueur le plus amélioré de la NBA, avec D'Angelo Russell des Nets de Brooklyn et De'Aaron Fox des Kings de Sacramento.

Gervais Tchinda, qui a cofondé l’Association des jeunes Camerounais à Toronto, espère bientôt faire rencontrer les jeunes de son association avec le joueur étoile.

Pascal Siakam est l'un des favoris pour remporter le prix du joueur le plus amélioré de la NBA. Photo : CBC / Albert Leung

Lui et des amis étaient déjà parvenus à l’approcher après un match en hiver. Il est très cool, a déclaré Gervais Tchinda. Il était aussi content de voir des Camerounais et de prendre des photos.

De son côté, Pascal Siakam a confié qu'il ne connaissait pas beaucoup la communauté camerounaise de Toronto, mais qu'il était reconnaissant envers ses partisans.

J'ai beaucoup de soutien de mes camarades camerounais et de toute l'Afrique en général , a-t-il déclaré. Ça fait du bien parce que vous savez toujours que le Canada, et plus particulièrement à Toronto, possède une diversité incroyable. Vous avez des gens de différents pays qui, ensemble, encouragent une seule équipe. Avoir ce soutien est bien sûr incroyable.

Pascal Siakam et les Raptors tenteront de continuer sur leur lancée dimanche lors du deuxième match de la finale contre les Warriors.