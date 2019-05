Guérir du cancer en famille

Il nous a appelés en pleine nuit de l'hôpital Sacré-Coeur à Montréal. Il avait une tumeur de la grosseur d'une balle de baseball au cerveau. C'est un vrai miracle qu'il n'ait pas plus de séquelles aujourd'hui , raconte Mme Désautels.

Quand j'ai eu le diagnostic, ma fille avait deux mois et je me demandais si j'allais la voir grandir, la voir entrer à l'école, pouvoir aller à son bal... Je ne voulais pas être juste une photo sur un meuble dans la maison, se souvient, ému, Stéphane Aubry, aujourd'hui âgé de 39 ans. C'est vraiment ça qui m'affectait beaucoup. Là, elle entre en sixième année et j'ai visité des écoles secondaires pour elle.

Disons que ç'a été une année riche en émotions. La vie arrivait menacée par la mort en même temps, mais tout le monde est là 11 ans plus tard et on est bien contents , ajoute Stéphane Aubry.

Stéphane Aubry et sa mère Orise Désautels, qui ont tous deux affronté le cancer en 2008. Photo : Radio-Canada / Charles Beaudoin

Le duo mère-fils participait vendredi au Relais pour la vie tenu au parc Jacques-Cartier, à Sherbrooke, où environ 800 marcheurs devaient se relayer jusqu'au lendemain matin afin d'amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer, un geste qui fait ultimement toute la différence, comme peut en témoigner M. Aubry.

On s'en rend compte que les fonds aident vraiment, parce que la chimiothrapie que j'ai faite en 2008, c'était une chimiothérapie orale avec des comprimés et beaucoup moins d'effets secondaires. Six mois auparavant, cette thérapie-là n'existait pas et donc peut-être que ça aurait été complètement différent et que ça n'aurait pas fonctionné. La recherche, ça fonctionne , insiste Stéphane Aubry.

C'est tout le soutien qu'on a eu autour de nous, de nos deux familles, des amis, je pense que c'est un soutien très important qui nous aide à traverser ces épreuves-là, parce que lorsqu'on est bien entouré, on est plus positif et on continue la route avec confiance, mentionne à ses côtés sa mère.

La recherche, et l'espoir toujours grandissant que le cancer finisse par devenir une maladie bénigne, une possibilité toujours plus probable au fur et à mesure que le nombre de survivants contnue d'augmenter.