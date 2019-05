Le sentier menant aux chutes Jean-Larose réaménagé cet l'automne

Pour des raisons de sécurité, des marches ont été sciées pour les condamner. Cette décision a été prise après une évaluation du site l'automne dernier, précise Maxime Cretin, directeur général et vice-président de la région pour Resorts of the Canadian Rockies, propriétaire du Mont Saint-Anne, gestionnaire du site.

Les travaux de rénovation des marches et du sentier avoisinant devraient débuter cet automne, mais aucun plan n'a été établi pour l'instant.

M. Cretin soutient toutefois que la fermeture du site n'a « rien à voir » avec le décès de Maïté Viens, décédée en 2017.

Le Bureau du coroner, qui vient tout juste de publier ses recommandations, demande d'ailleurs à ce que la sécurité du site des chutes Jean-Larose, à Beaupré, soit revue.

La fermeture des marches, c’est un fait isolé qui date de l’automne passé. Maxime Cretin, directeur général et vice-président de la région pour Resorts of the Canadian Rockies

Aucune barrière

Aucune barrière ne sera installée pour limiter l'accès. La direction opte pour la sensibilisation et l'affichage.

« Le consensus dans le plein air c’est vraiment la prévention. Ce n’est pas vraiment de fermer en mettant une barrière ou une barricade ou des rubans, parce que le site, on peut vraiment rentrer de partout », a précisé M. Cretin.

Le site devrait rouvrir en 2020, mais l'échéancier n'est pas définitif, souligne-t-on.

La direction du Mont Sainte-Anne affirme être en discussion avec la MRC de la Côte-de-Beaupré pour financer les travaux à venir et rendre le sentier le long des chutes plus sécuritaire.

Les recommandations du coroner seront appliquées

Resorts of the Canadian Rockies compte notamment appliquer les recommandations du coroner.

« Nous allons aussi travailler avec la Société de sauvetage du Québec pour développer un guide d’exploitation du site, et la gestion notamment », a ajouté Maxime Cretin.

Avec les informations d'Olivier Lemieux