Un goût de vacances

Le mois de juin commence et avec lui, on peut enfin rêver aux vacances. Voici deux vins pour voyager et un cocktail qui sera peut-être la nouvelle tendance de l'été.

Les suggestions de Karyne Duplessis Piché

Riesling, riesling

Oak Valley Stone & Steel Riesling 2018 | Code SAQ 13572067 | 17,80$ Photo : SAQ

Quand on pense riesling, il ne nous vient pas à l’idée de chercher dans la catégorie des vins d’Afrique du sud, car le pays est davantage réputé pour son chenin blanc. C’est pourquoi ce riesling du domaine Oak Valley est une superbe découverte. Les raisins proviennent de la région d’Elgin, à une heure au sud de la ville du Cape, un endroit autrefois réputé pour ses pommes. Une vingtaine de vignerons sont maintenant installés dans cette région fraîche, influencée par le courant du Benguela provenant de l’Antarctique. La culture de la vigne y est en pleine expansion. Et on comprend vite pourquoi. Dans le verre, les notes de pétrole et de pierres mouillées dévoilent tout de suite les odeurs typiques du cépage. La bouche rappelle le citron confit et les fines herbes. Le vin est sec, parfumé et sera idéal avec du poisson grillé.

Oak Valley Stone & Steel Riesling 2018 | Code SAQ 13572067 | 17,80 $

Puissant duo

Gordo Monastrell Cabernet Sauvignon 2014 | Code SAQ 12815362 | 20,25$ Photo : SAQ

Difficile de trouver un meilleur vin que ce rouge d’Espagne à 20 $, parfait pour accompagner la viande grillée. Il provient de la région chaude et ensoleillée de Yecla, au sud de Valence. Il combine le fruit des vignes de Monastrell et du cabernet-sauvignon. Le duo donne un vin puissant aux arômes de poivre, de fruits noirs et de fleurs. Sur les papilles, les tannins sont « gordo », omniprésents, mais ils se fondent aux arômes de fumée et de fruits mûrs. Les vignes sont plantées à plus de 700 mètres d’altitude. Elles profitent donc de nuits plus fraiches, ce qui permet au vin de ne pas être lourd.

Gordo Monastrell Cabernet Sauvignon 2014 | Code SAQ : 12815362 | 20,25 $

Le cocktail de l’été

Distillerie Artist in Residence Vodkalight | Code SAQ 13827269 | 39,25 $ Photo : SAQ

Selon le magazine français L’Obs, le nouveau cocktail tendance sera le Moscow Mule. Il remplacera, selon un récent article, l’Aperol spritz et le gin tonic. Pourquoi? Parce que la qualité de la bière au gingembre (Ginger beer) s’est grandement améliorée, si bien qu’on veut la remettre en avant-scène. Ça tombe bien, car le Moscow Mule est composé de vodka et que les distilleries québécoises en produisent de très bonnes. C’est le cas de la microdistillerie Air à Gatineau. Elle a élaboré une vodka réduite en alcool à base de maïs québécois. On peut donc shaker un cocktail sans gluten, plus faible en alcool et moins calorique. Qui dit mieux? Il suffit de mélanger de la vodka, un soupçon de jus de lime, compléter avec la bière au gingembre et quelques glaçons. Santé!

Distillerie Artist in Residence Vodkalight | Code SAQ 13827269 | 39,25 $

Sans alcool

Seedlip | Vinum | 45$ Photo : Vinumdesign

Si vous voulez trinquer sans alcool, il vous faut une bouteille de Seedlip. L’entreprise anglaise a créé des boissons grâce à la distillation de plantes. Le résultat est parfumé et sans alcool. Les produits ont un tel succès que le géant des spiritueux Diageo a acheté des parts dans cette petite entreprise familiale. Les boissons se déclinent en trois saveurs, agrumes, épices douces ainsi qu’herbes et petits pois. Un peu de tonic, ou de bière au gingembre, et le tour est joué.