Ottawa et Québec annonceront, ensemble, de l’argent pour le tunnel LH La Fontaine

Le ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, et la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, annonceront qu’ils vont fournir plus de 500 millions de dollars pour le projet, selon nos informations.

Par contre, Ottawa et Québec n’ont pas l’intention, pour l’instant, d’annoncer le montant total et précis du financement.

Officiellement, le projet est toujours en processus d’appel de propositions à Québec. Le gouvernement ne peut donc pas dire encore quel sera le coût global du projet, donc du financement.

Selon nos informations, le gouvernement fédéral serait, lui, prêt à annoncer le montant de son financement, mais il a accepté de ne pas le dévoiler afin de faire l’annonce de lundi conjointement avec la province.

Québec et Ottawa s’entendent toutefois qu'il y aura plus d’un demi-milliard de dollars investis par les deux gouvernements.

Pourquoi une annonce?

L’annonce de lundi permettra à tous les partenaires d'entamer les étapes nécessaires pour que les travaux commencent dès le printemps prochain. Ces travaux devraient s’échelonner sur une période de quatre ans.

Les travaux débuteront une fois que le pont Samuel-de-Champlain sera complété afin d’éviter des entraves importantes sur deux axes routiers majeurs entre Montréal et la Rive-Sud et ainsi minimiser les impacts sur la circulation, explique-t-on.

Il y a deux semaines, le ministre Champagne avait annoncé seul le financement de l’autoroute 19 au nord de Montréal. Un événement qui illustrait les tensions entre Ottawa et Québec en matière d’infrastructures. Tensions qui semblent s’être apaisées depuis.

Les travaux permettront la remise en état du tunnel construit en 1967 et la modernisation de l’éclairage, des systèmes électriques et des systèmes de protection incendie.

Le projet inclut aussi la reconstruction complète de la chaussée de l’autoroute 25 entre l’île Charron et l’échangeur Sherbrooke, ainsi que la construction d’infrastructures favorisant le transport collectif sur l’axe des autoroutes 20 et 25.

Quelque 120 000 véhicules empruntent le pont-tunnel chaque jour, dont 13 % de camions.

