L'humoriste Stef Paquette se lance dans l’arène politique

L’humoriste, comédien et chanteur a utilisé dans sa publication le slogan bilingue Keep It Vrai, Garde Ça Real.

L’humour a d’ailleurs une grande place dans sa campagne, alors qu’il a joint à son annonce une photo de lui enfant et un mème.

J’ai besoin de faire de la recherche pour un nouveau show d’humour , a-t-il lancé à la blague au micro de l’émission Ça parle au Nord.

Stef Paquette avait d’ailleurs fait une publication semblable, mais non sérieuse, le 1er avril dernier.

Il a depuis été convaincu par sa conjointe de se présenter pour de vrai.

M. Paquette indique que c’est le Nouveau Parti démocratique qui l’a approché et qu’il a tenu à rencontrer le chef Jagmeet Singh avant de prendre une décision.

S’il est élu, il compte avant tout être au service des résidents de sa circonscription : Il y a des politiciens qui oublient que le patron, c’est pas le leader de ton parti, ce sont les électeurs.

M. Paquette énumère parmi ces priorités l’amélioration de la qualité de vie, le développement économique respectueux de l’environnement et la défense des droits des Autochtones.

Servir le vrai monde

L’humoriste se défend de tomber dans le populisme lorsqu’il dit qu’il parlera des vraies affaires , une formule qui peut rappeler les slogans de politiciens comme Doug Ford ou Donald Trump.

Je n’ai jamais prétendu être plus vrai que les autres. Stef Paquette, humoriste et candidat à l’investiture néo-démocrate dans la circonscription fédérale de Nickel Belt

Il ajoute que les politiciens comme Ford sont des charlatans , qui ont convaincu les gens qu'ils ne font pas partie de l’élite, même si c’est le cas, selon lui.

Stef Paquette confie qu’il a été déçu par les libéraux, au pouvoir depuis 2015 : J’y ai cru à Justin Trudeau.

Je ne connais pas grand-chose à la politique , admet l'humoriste. Je sais par contre qu’il y a des gens qui se font voler leur eau par des compagnies. [...] Ce n’est pas correct.

Je sais que la Première Nation de Kashechewan est régulièrement évacuée depuis 16 ans , ajoute M. Paquette à propos des inondations qui touchent régulièrement la communauté. On a signé 3 ententes avec eux et rien ne se passe, et je sais que ce n’est pas correct , dit-il concernant les promesses du gouvernement fédéral de déménager la communauté.

Je ne vois pas les compétences [nécessaires pour gouverner] du côté de Doug Ford, pourtant il est au pouvoir. Stef Paquette, humoriste et candidat à l’investiture néo-démocrate dans la circonscription fédérale de Nickel Belt

Stef Paquette est prêt à assumer son passé d'humoriste, pas toujours sérieux. Si on m’en veut parce que j’ai été passionné, good. [...] C’est clair que je vais me faire haïr [par certains électeurs].

L’investiture se déroulera le 27 juin prochain.

La circonscription de Nickel Belt est représentée à Ottawa depuis 2015 par le libéral Marc Serré.

D’après une entrevue d’Éric Robitalile