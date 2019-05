Le Gîte Ami dénonce le démantèlement d'un camp de sans-abri à Gatineau

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a démantelé, vendredi matin, un campement improvisé par des personnes sans-abri le long du ruisseau de la Brasserie, dans le secteur Hull. Des organismes de lutte contre l'itinérance implorent la Municipalité de faire preuve de plus de tolérance.

La trentaine de sans-abri qui avaient installé des tentes à proximité du Gîte Ami avaient reçu un avis d'éviction plus tôt cette semaine et étaient au courant de la réglementation municipale, selon les autorités.

On leur avait accordé un délai pour quitter. Malheureusement, il y en avait certains qui n'avaient pas quitté , explique l'agente relationniste du SPVG, Andrée East.

Un projet pilote pour permettre un campement de sans-abri à cet endroit a eu lieu il y a quelques années, mais la Ville de Gatineau et les organismes communautaires avaient convenu de façon unanime qu'il n'était pas viable.

Cette année, c'est différent : on est dans une crise du logement et on n'a pas d'autre solution à proposer aux gens qui n'ont pas de logement , plaide Lise Paradis, directrice exécutive du Gîte Ami.

Selon elle, la Ville devrait aborder la question de l'itinérance avec la même « urgence » que l'aide apportée aux sinistrés des inondations, ce qui ne semble pas toujours être le cas.

On est de tout coeur avec les sinistrés, mais dans les situations où on a eu à faire évacuer des maisons, on avait un endroit où aller les mener. Ce n'était pas juste : démantelez votre camping puis ensuite, débrouillez-vous. Lise Paradis, directrice exécutive du Gîte Ami

Prudence justifiée ou intolérance?

Le conseiller municipal du quartier, Cédric Tessier, estime que de permettre un nouveau campement improvisé exposerait les citoyens à des situations violentes ou difficiles à contrôler, comme ce fut le cas lors du projet pilote.

Même s'il reconnaît qu'il manque cruellement de logements de réinsertion en Outaouais , le conseiller du district de Hull-Wright soutient que la situation des personnes sans-abri est bien plus compliquée que celle des sinistrés des inondations.

Ce n'est pas ouvrir un aréna ou un centre communautaire qui va régler cette situation-là s'il n'y a pas parallèlement un accompagnement communautaire , fait valoir M. Tessier.

Pourtant, Mme Paradis assure que les organismes engagés dans la lutte à l'itinérance dans la région étaient prêts à aider dans l'éventualité où la Municipalité aurait accepté de faire preuve de flexibilité face au campement derrière le Gîte Ami.

On était prêts à s'engager à apporter du soutien communautaire le temps qu'on trouve une solution plus permanente, même si c'est juste un plaster en attendant , déplore-t-elle.

Impuissants devant l'éviction des sans-abri, le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO) et le Gîte Ami travaillent maintenant à trouver une solution.

Il y a un projet qui est proposé, pour lequel on essaie de trouver du personnel, qui verrait le jour d'ici peut-être une semaine , confirme Mme Paradis.

Selon elle, la solution à long terme passe par l'augmentation de logements de transition et de travailleurs sociaux en Outaouais — deux ressources précieuses qui manquent à l'appel, faute de moyens.