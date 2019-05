Québec verse 1,1 M$ : le bâtiment 1903 de la Pulperie sera restauré

Radio-Canada a appris que le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) investira 1,1 million de dollars pour la restauration de bâtiments à la Pulperie de Chicoutimi. Les travaux concerneront principalement la maçonnerie de l'édifice 1903 et du Jardin des vestiges.

Saguenay devrait investir le même montant. Une résolution du conseil de ville sera entérinée à ce sujet lundi.

En 2015, le MCCQ a injecté près de 700 000 $ pour des travaux urgents à la Pulperie. L’an dernier, des correctifs ont été apportés aux murs et aux fenêtres du 1903 pour empêcher l’effritement de la pierre. Une membrane a aussi été installée pour protéger les fondations de l’édifice patrimonial, le deuxième plus vieux de l’ancienne usine de pulpe de Chicoutimi.

Avec la part de Saguenay, 2,2 millions $ seront investis pour restaurer le deuxième plus vieux bâtiment de la Pulperie de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

En cours de travaux, les ingénieurs ont constaté que le savoir-faire de spécialistes en patrimoine était requis pour restaurer et protéger le bâtiment adéquatement et pour assurer sa pérennité. Les façons de faire sont pointues et engendrent des coûts importants, d’où la nécessité, pour la Pulperie, de faire appel aux paliers supérieurs pour obtenir un soutien financier.

La députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, confirme que la restauration du 1903 a été jugée prioritaire par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Ça fait longtemps qu’on a eu la demande. Quand je suis arrivée, j’avais tout de suite rencontré les gens. C’était vraiment prioritaire et j’ai travaillé avec ma collègue Nathalie Roy. Je pense qu’elle a pris le dossier à cœur. Je lui en parlais tout le temps parce que la Pulperie, c’est Chicoutimi. [...]. C’est tout frais. Ça vient tout juste d’être signé. Ces vestiges sont essentiels ici à Chicoutimi […]. Andrée Laforest, députée de Chicoutimi et ministre responsable de la région

La direction se réjouit

Le directeur général de la Pulperie, Jacques Fortin, se réjouit d’apprendre que le gouvernement répond favorablement à la demande de la corporation du musée régional. Avec la part de Saguenay, 2,2 millions $ seront investis.

C’est vraiment structural. On avait commencé sur le 1903, mais on s’est aperçu de l’ampleur des travaux. C’est majeur. Il a fallu ajouter une enveloppe de tout près de 2 millions pour le réparer. Ce sont des choses qu’on travaille depuis 2014. On s’aperçoit que le problème, c’est que ce sont des bâtiments de 100 ans et plus. On demande des subventions parce que c’est complexe , explique Jacques Fortin.

Des bâtiments de la Pulperie de Chicoutimi ont besoin d'être sécurisés. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

D’autres travaux sont nécessaires à la Pulperie, notamment pour la toiture et la fenestration du bâtiment 1921, eux aussi estimés à 2 millions $. Il s’agit toutefois d’un dossier distinct puisqu’il concerne la portion musée.