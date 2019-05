Le nageur Nicolas Knap part à la conquête du détroit de Gibraltar

« Pour moi, c’est une passion et un rêve que j’ai depuis longtemps et que je voulais réaliser. Pour moi, c’est une fierté d’avoir réussi quelque chose que peu de gens font dans le monde, faire partie d’un cercle privilégié de personnes », explique l'athlète de 45 ans, qui a pris part à près de 100 épreuves en eau libre au cours de sa carrière.

Ce Franco-Québécois, résident de Québec depuis 4 ans, s’élancera de Tarifa en Espagne vers le Maroc, quelque part entre le 7 et le 16 juin pour franchir les 14,4 km qui séparent les continents européen et africain.

« En réalité, les nageurs parcourent entre 20 et 25 km. Ce n’est pas tellement long comme trajet, mais il y a beaucoup de navigation. Il y a 300 bateaux qui passent chaque jour dans le détroit. »

Il y a des courants transversaux qui vont entre 5 et 14 km/h. Et il y a aussi la faune aquatique, comme les requins, les méduses et les baleines.

Ne traverse pas le Détroit de Gibraltar qui veut. L'activité est régie par une association qui attribue chaque année un nombre limité de permis aux nageurs qui souhaitent s’attaquer à ce défi.

« Tous les ans, cette association permet de 60 à 70 nageurs de traverser le détroit. Il faut donner des preuves qu'on est capable de nager plus de 3 km/h et démontrer qu’on a déjà fait de longues distances », explique Knap, qui reçoit le feu vert à sa quatrième tentative.

Ce sont aussi les responsables de l’association qui informeront Nicolas Knap, 24 h à l’avance, du jour et de l’heure de son départ.

Le défi devrait durer trois heures et demie, espère le nageur et il se fera en solitaire.

Il sera accompagné d’une embarcation qui lui fournira le ravitaillement nécessaire lors de la traversée. Il ne peut toutefois pas l’approcher à moins de trois mètres, sinon sa traversée ne sera pas homologuée.

Nicolas Knap insiste aussi sur le fait qu’il nagera sans combinaison de néoprène, pour « respecter l’esprit de la nage en eau libre », dit-il.

« La combinaison te fait flotter, elle te fait nager plus vite et fait te réchauffer », argumente-t-il.

Selon le site de l’Association de natation du détroit de Gibraltar, trois Canadiens ont déjà réussi l’exploit sans porter de combinaison. Le Québécois Normand Piché, qui a déjà franchi la distance en 2016, portait le vêtement d’isolation.

Nicolas Knap s’entraîne en bassin six fois par semaine. Pour lui, c’est un « passage obligé ». Le réel plaisir, il le retrouve lorsqu’il s’élance en eau libre.

Et après, quand tu regardes une carte, dans le monde, et que je me dis: “Je suis parti de là et je suis arrivé là.” C’est plus concret qu’un temps ou un chronomètre.

Nicolas Knap, nageur en eau libre