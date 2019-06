Les 50 ans du CNA à travers les yeux de son dirigeant, Christopher Deacon

Christopher Deacon a à peine 10 ans lors de l'ouverture du Centre national des Arts (CNA), le 2 juin 1969. Il y accompagne régulièrement son père, critique musical pour l'Ottawa Journal. Le petit Christopher n'aurait jamais pensé que, quelque cinq décennies plus tard, il deviendrait le président et chef de la direction. Regard sur 50 ans d'histoire en cinq moments marquants de l'histoire du CNA... et de son dirigeant.

Un texte d'Alexandra Angers

Après des études au Conservatoire de musique de Hull, Christopher Deacon décide de partir pour Toronto pour y parfaire sa formation musicale. Il s’éloigne donc un peu du CNA, mais c’est pour mieux y revenir à la fin des années 1980. Il décroche alors un emploi d’été... dans les cuisines. Cette expérience lui permet de se familiariser avec l’arrière-scène et les coulisses du monde du spectacle.

Christopher Deacon s'est dit «flabergasté» et «très honoré» d'être nommé à la tête du CNA. Photo : Radio-Canada

En 1987, il entre officiellement par la grande porte de l’établissement à titre de gestionnaire de tournée de l’Orchestre du CNA (OCNA). Christopher Deacon gravit les échelons pendant près de 30 ans au sein de l'institution, avant d’en prendre la tête, l’an dernier.

1969 - Les Feux-Follets

La pochette d'un album du groupe Feux-Follets Photo : RCA Victor

L’ensemble Les Feux-Follets est une troupe folklorique québécoise créée par le chorégraphe Michel Cartier. Le groupe se fait connaître à Expo 67, où il se produit quotidiennement. Les Feux-Follets seront invités à plusieurs reprises au CNA, et ce, dès la première saison en 1969. Ils ont marqué l’imaginaire du jeune Christopher Deacon.

1972 - Oscar Peterson

Oscar Peterson après un concert au CNA, en 1983, en compagnie de Pierre E. Trudeau Photo : Canapress Photo Service

Depuis 2010, il est possible pour les promeneurs de s’asseoir au piano aux côtés du Montréalais Oscar Peterson, grâce à sa statue installée au coin des rues Elgin et Albert à Ottawa. Le célèbre pianiste est indissociable de l’histoire du CNA. Christopher Deacon se rappelle notamment avoir vu l’artiste, avec son père, en 1972, à L’Opéra, aujourd’hui connue sous le nom de la salle Southam.

1992 - Alanienouidet

L'affiche du spectacle Alanienouidet Photo : Courtoisie/Centre national des Arts

De 1989 à 1993, Robert Lepage effectue un passage remarqué comme directeur artistique du Théâtre français du CNA. C’est dans la capitale fédérale qu’il présente d’ailleurs en première mondiale sa pièce Les Aiguilles et l’opium. L’arrivée du créateur québécois amène Christopher Deacon à s’intéresser davantage aux productions théâtrales du CNA. Il garde en mémoire Alanienouidet, mise en scène par Lepage. La pièce a comme trame de fond la rencontre entre l’acteur shakespearien Edmund Kean et des membres de la communauté huronne de Jeune-Lorette dans l’Amérique des années 1820.

1995 - Tournée de l’OCNA, avec Louis Lortie et Pinchas Zukerman

Le chef d'orchestre Pinchas Zukerman Photo : Paul Labelle/Courtoisie

Les tournées au Canada et à l’étranger font partie du mandat de l’OCNA. Pour Christopher Deacon, la tournée européenne de l’orchestre en compagnie du pianiste Louis Lortie et de Pinchas Zukerman, qui agit à ce moment comme chef invité, s’avère l’une des plus marquantes. Cette tournée est couronnée d’un vif succès, comme en fait foi un critique de Vienne, qui soutient que l’ensemble d’Ottawa a démontré comment Beethoven devrait être interprété, se souvient M. Deacon avec fierté. Selon lui, il s’agit de l’une des meilleures critiques que l’orchestre ait reçue pour un de ses concerts.

2017 - Café Müller et Le Sacre du printemps du Tanztheater Wuppertal

Le Sacre du printemps a d'abord été réinterprété par Pina Bausch, en juillet 1995, à Avignon. Photo : Getty Images / AFP / Anne-Christine Poujoulat