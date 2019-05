Anne-Élisabeth Bossé explique la clef de son succès

C’est tôt encore pour en parler, je ne réalise pas tout ce qui s’est passé, mais je sais qu’en tous cas, Coup de cœur, c’est vraiment un beau prix , a-t-elle dit en entrevue avec le journaliste culturel Louis-Philippe Ouimet.

C’est sûr que je ne pouvais pas prévoir que tout ça allait arriver, a-t-elle ajouté. C’est le plus beau scénario possible quand on embarque dans un projet.

Le succès signé Bossé

Mais ce succès cannois n’est que le plus récent d’une feuille de route bien garnie. La qualité de du jeu d’Anne-Élisabeth Bossé lui a valu plusieurs nominations au gala Artis et aux Gémeaux. Et surtout, depuis qu’elle a décroché son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 2007, elle n’a pas chômé. On l’a vue maintes fois au petit et au grand écran, de même que sur le web et sur les planches; elle est maintenant une des comédiennes les plus en vue de la province.

Son secret? Il n’est pas si secret. Elle plonge dans le jeu, tout simplement.

Je connais d’autres actrices qui ont été stratégiques, qui se sont dit “Il y a des refus qui sont stratégiques. Refuse un petit rôle, ça va envoyer le message que tu veux un grand rôle, dire je vaux plus que ça, je pense que j’ai plus à offrir.” Moi, je n’ai pas dit oui à tout, mais j’ai dit oui à beaucoup de choses.

Elle voit aussi ses talents d’improvisatrice comme un avantage, tout comme sa facilité avec à manier l’humour.

L’humour, au Québec, c’est une grande force. C’est un atout qui nous sert. Les gens aiment rire, donc les comédiens qui ont la carte comique, ils sont choyés. Anne-Élisabeth Bossé, comédienne

Ses succès semblent lui donner raison. Les Appendices, le groupe humoristique dont elle a fait partie jusqu’en 2017, a notamment remporté l’Olivier de la meilleure série humoristique à la télévision en 2013 et en 2017.

Un jeu près d’elle

Une partie du naturel d’Anne-Élisabeth Bossé vient peut-être du fait qu’elle peut puiser dans des expériences personnelles pour donner vie à ses personnages. Dans Les Simone comme dans La femme de mon frère, Anne-Élisabeth Bossé joue des personnages de femmes qui traversent une période de crise existentielle à la mi-trentaine. En entrevue, elle a admis que c’était un thème qui l’interpellait personnellement.

C’est facile de s’identifier à ces périodes-là de la vie; on en a toutes des périodes de crise. Anne-Élisabeth Bossé

Il y a quelque chose avec la trentaine, où les choix ont plus de conséquences. Je fais face à ça aussi, qu’on pense à la maternité, ou qu’on pense aux choix de carrière que je peux faire, on a l’impression qu’il y a des portes qui s’ouvrent, mais aussi des portes qui se ferment, ce qu’on ne sent pas dans la vingtaine.

Elle a qualifié ces tourments de riche terreau pour une comédienne.

La version complète de l’entrevue « En cinq minutes avec Anne-Élisabeth Bossé » du journaliste Louis-Philippe Ouimet sera présentée vendredi soir au Téléjournal 22 h à Radio-Canada.