Le retard du Rapibus est « une mauvaise nouvelle pour tout le monde », dit le maire Pedneaud-Jobin

« C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde », a commenté le maire de Gatineau, vendredi, au lendemain de l'annonce du report de la mise en service du prolongement du Rapibus vers l'est.

Un an, c'est beaucoup. On vit des problèmes de circulation présentement et tout ce qu'on peut faire pour apaiser ça, c'est important , a réagi Maxime Pedneaud-Jobin, en entrevue à l'émission Les matins d'ici en marge du congrès de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Ça n'a pas de bon sens , a-t-il poursuivi, commentant le fait que la première partie du projet avait été endossée par Québec et que le tracé — entre les boulevards Labrosse et Lorrain — était clair.

Jeudi, la présidente de la Société de transport de l'Outaouais (STO) a annoncé que la mise en service du nouveau tronçon sera retardée d'au moins un an, parce que ce prolongement traversera le parc du Lac-Beauchamp et que les autorisations nécessaires n'ont pas encore été obtenues du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

On sait que c'est un milieu humide où il y a des zones de tourbière, il y a une forte biodiversité également. Donc, c'est important pour le ministère de s'assurer qu'on minimise le plus possible dans la conception de construction du projet les impacts qu'il pourrait y avoir à ces milieux-là , a expliqué Myriam Nadeau.

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, aimerait aussi que le projet — qui est une priorité pour la Coalition avenir Québec (CAQ) — aille plus vite , mais il croit que l'évaluation environnementale est importante.

Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Vous savez que dans ce projet-là, il y a des études environnementales qui doivent être réalisées et [...] actuellement l'environnement, c'est un sujet qui est très délicat. Il faut s'assurer de faire les choses dans l'ordre pour émettre comme gouvernement le certificat environnemental , a-t-il expliqué depuis Saint-André-Avellin, en entrevue téléphonique.

Si on est rendu là aujourd'hui, c'est aussi parce que le gouvernement précédent a aussi fait des erreurs dans ce dossier et a obligé la STO à travailler en double et en triple. Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais

La présidente de la STOSociété de transport de l'Outaouais a toutefois confiance quant à la poursuite du projet et défend son aspect environnemental. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un projet environnemental, le Rapibus, un projet qui va réduire des gaz à effet de serre, qui va favoriser le transfert de la voiture vers le transport en commun, sans oublier que dès 2023, la STO se met en mode d'acquisition d'autobus électriques , a ajouté Mme Nadeau.

Des citoyens déçus

Des usagers de la STOSociété de transport de l'Outaouais interrogés par Radio-Canada à la station Labrosse, vendredi, s'impatientent aussi, parce que le nouveau tronçon faciliterait la vie de certains d'entre eux.

Pour moi, ça changerait beaucoup de choses, parce que ça irait plus vite et ça serait plus facile pour moi de me rendre à la maison. Tout le monde a hâte [que ça se fasse] je ne suis pas le seul , a réagi Jospa Hakizimana.

Étudiante à l'université, Imane Maïl regrette aussi de devoir attendre plus longtemps pour sa mise en service. Pour aller travailler, pour aller à l'université. Ça serait vraiment le fun qu'il y ait des autobus qui passent aux heures de pointe. Ça serait le fun qu'on ait respecté les dates prévues , a-t-elle commenté.

Avec les informations de Pascale Langlois