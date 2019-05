L'entrepreneuriat féminin : des obstacles à franchir

Ottawa a annoncé vendredi un investissement de plusieurs millions de dollars au profit d'une quinzaine d'entreprises manitobaines dirigées par des femmes. L'objectif est de les aider à faire croître leurs entreprises et conquérir des marchés à l'international. Mais le chemin de l'entrepreneuriat féminin est long et semé d'embûches.

Les statistiques sont éloquentes. Selon Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), sur les 1,2 million de petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes, seulement 16 % appartiennent à des femmes.

Pour ce qui est des exportations, l'écart est également visible : 8,4 % des PME appartenant majoritairement à des femmes ont des activités tournées vers l'international, comparativement à 12,8 % pour celles détenues par des hommes.

Le député libéral de Winnipeg-Sud, Terry Duguid et son homologue libéral de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette entourés de femmes d'affaires manitobaines. Photo : Radio-Canada

Une partie du financement de 6,7 millions de dollars du gouvernement fédéral servira à promouvoir quatre projets menés au Manitoba qui visent à renforcer l'appui à l'écosystème pour les femmes d'affaires.

Nancy Brommell, conseillère en affaires au Centre d'entreprise des femmes, dit que depuis plus de deux décennies, l'organisme assiste les femmes d'affaires en mettant à leur disposition des informations et des ressources utiles.

Selon elle, le moment est venu de les aider à faire plus pour leurs entreprises pour le bien de l'économie canadienne. Cela passe, entre autres, par plus de sensibilisation grâce à l'organisation d'ateliers dans les villages et les communautés éloignées du nord du Manitoba.

Nancy Brommel ajoute qu'il faut aussi aider les femmes chefs d'entreprises afin qu'elles puissent exporter plus leurs produits et services.

Nancy Brommell, conseillère en affaires au Centre d'entreprise des femmes. Photo : Radio-Canada

Ce soutien est donc nécessaire tant les défis à relever sont nombreux. « La femme doit faire des affaires, mais elle doit aussi s'occuper de sa famille et parfois elle a même des responsabilités dans la communauté. C'est difficile de déterminer les priorités », note-t-elle.

Le verrou du financement

Les femmes font aussi face au défi d'obtenir du financement auprès des institutions financières pour pouvoir développer leurs entreprises et conquérir des marchés étrangers.

C'est pour cette raison que le Centre d'entreprise des femmes dispose d'un programme visant à soutenir financièrement celles qui veulent démarrer ou agrandir leurs entreprises. « Depuis sa création, il y a 24 ans, le centre a prêté ainsi l'équivalent de 20 millions de dollars aux femmes d'affaires manitobaines », affirme Mme Brommell.

Carole Freynet-Gagné est la présidente d'Apprentissage Illimité, une maison d'édition manitobaine qui conçoit du matériel pédagogique pour la petite enfance. Son entreprise est parmi les 15 bénéficiaires du financement d'Ottawa. Elle a obtenu une subvention de 100 000 dollars.

Carole Freynet-Gagné, présidente de la maison d'édition Apprentissage Illimité Photo : Radio-Canada

Selon elle, les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat doivent aussi faire face à une autre réalité. « On crée nos entreprises autour de nos familles. Ce qui fait que souvent, on a du retard et on manque des occasions. Exporter exige des déplacements. Me concernant, mes filles sont maintenant grandes et j'ai donc le temps. C'est pourquoi c'est à ce moment-ci que je me tourne vers l'exportation. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire à un plus jeune âge », affirme-t-elle.

Par ailleurs, Carole Freynet-Gagné souligne qu'au Canada, les entreprises dirigées par des femmes qui exportent ne sont pas nombreuses. Une réalité encore plus frappante lorsqu'on regarde les exportations des entreprises canadiennes de l'autre de la frontière, où le marché est dominé par les hommes.

« Ce sont des obstacles majeurs. Je pense que cette subvention est une grande marque de confiance et un investissement important pour que les femmes soient plus présentes dans les affaires. C'est en investissant dans le marché qu'on va se frayer ce chemin », indique-t-elle.

D'après elle, cette faible présence fait que les institutions financières sont moins enclines à accorder des crédits aux femmes et que la meilleure de façon de faire sauter ce verrou, c'est justement d'être plus présente.

Si le chemin est encore long, nos intervenantes reconnaissent qu'il y a des progrès aussi bien au Canada que dans les autres pays. Toutefois, Mme Freynet-Gagné estime que cela reste fragile.

« On ne doit jamais arrêter d'avancer parce qu'on recule facilement. On voit ce qui se passe dans le monde concernant le droit de la femme. On relaxe un peu, et finalement les choses reculent », conclut-elle.