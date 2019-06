Des citoyens d’Orford se mettent au défi pour l’environnement

Le groupe citoyen Orford Vert a vu le jour en décembre dernier dans la foulée du « Pacte pour la transition » . Il lance en juin « Le grand défi carbone d'Orford », une initiative qui vise à faire prendre conscience les citoyens de leur impact sur l'environnement et à mettre en place des stratégies concrètes pour le réduire.

Grâce à un questionnaire, élaboré par l’organisme Global Footprint Network, les citoyens peuvent connaître leur empreinte écologique. En répondant à des questions sur leurs habitudes alimentaires, leur type de résidence, leurs transports en voiture et en avion et leur quantité de déchets, ils peuvent connaître spécifiquement les sphères dans lesquelles ils polluent le plus.

Inspiré par le grand défi carbone de l’émission Médium Large, Le grand défi carbone d’Orford propose aux participants de choisir trois actions pour réduire leur empreinte écologique et les mettre en application tout le mois de juin.

À quelques heures du début du défi, plus d’une centaine de personnes s’étaient inscrites. Bien que le groupe soit basé à Orford, l’instigatrice du projet, Marie-Ève Jirat, constate grâce aux inscriptions en ligne que le défi dépasse les frontières de la région. Orford Vert espère surtout que les gens respecteront leur engagement pendant ces 30 jours et poursuivront leurs bonnes habitudes par la suite.

On ne s’attend pas à un résultat quantitatif. On va miser sur le qualitatif. Qu’est-ce que cette prise de conscience a amené dans votre vie et quels changements? Marie-Ève Jirat, instigatrice du groupe Orford Vert et responsable du comité transport durable