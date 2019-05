Les recommandations de l'ENFFADA doivent vite être mises en place, selon des Britanno-Colombiennes

Des femmes autochtones de la Colombie-Britannique, certaines ayant témoigné lors de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), estiment que les 231 recommandations du rapport de l'enquête obtenu par Radio-Canada doivent être mises en place rapidement.

Les disparitions et les meurtres de femmes autochtones, notamment sur la route des larmes, dans le nord de la Colombie-Britannique, et dans l'affaire du tueur en série Robert Pickton, touchent de près de nombreuses familles autochtones de la province.

Selon Judy Wilson, la chef de la Nation de Neskonlith, à l’est de Kamloops, le temps presse.

Même son de cloche du côté de Lorolei Williams, qui a témoigné lors de l’ENFFADA. L’ADN de sa cousine a été retrouvé dans la ferme de Robert Pickton, et sa tante est toujours portée disparue. Elle espère que toutes les recommandations vont être appliquées.

« Il faut cependant une procédure et l’attention du public pour s’assurer qu’elles le sont », affirme-t-elle.

Pour Mary Teegee, directrice générale du service à l’enfance et aux familles aux Carrier Sekani Family Services, trop de rapports ont déjà été produits sur la question de la mort et de la disparition des femmes autochtones.

Elle cite notamment le rapport de Wally Oppal sur les femmes disparues à Downtown Eastside, à Vancouver, et sur la route des larmes, ce tronçon de la route 16 entre Prince George et Prince Rupert.

Un terme pertinent, selon les Autochtones

Les milliers de femmes et filles autochtones disparues et assassinées sont des victimes d’un « génocide canadien », selon le rapport final de l'ENFFADA. Mary Teegee estime que la définition du génocide de l’Organisation des Nations unies est semblable à la situation qui touche les Autochtones au Canada.

Le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées, intitulé « Réclamer notre pouvoir et notre place ». Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

« Ce terme va pousser les Canadiens à agir », croit-elle. « C’est aussi la mort lente de notre peuple en raison des gouvernements racistes [...] et de l’Église. Notre histoire est ancrée dans la violence. »

Judy Wilson avance pour sa part que le terme génocide est approprié, lorsque les effets sur sa communauté, de l’incarcération plus élevée chez les Premières Nations à la crise des surdoses, peuvent être liés au traumatisme de la colonisation.

« Les gens ne veulent pas voir la vérité en face et se disent : "Non, le Canada n’est pas comme cela" », souligne-t-elle. « Si nous voulons que notre société soit juste, nous devons travailler ensemble. »

Le rapport doit être officiellement présenté lundi à Gatineau, au Québec.

Une ligne d’urgence nationale est disponible sans frais, au 1 844 413-6649, pour soutenir toute personne qui a besoin de soutien émotionnel sur la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Ce service est offert gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.