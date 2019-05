Le conflit des foyers de soins pourrait-il mener à une élection au Nouveau-Brunswick?

Blaine Higgs persiste et signe et rejette la position de la majorité des députés de l'Assemblée législative qui demande un arbitrage exécutoire dans le conflit entourant les conditions salariales des employés de 46 foyers de soins. « Peut-être qu'il y aura des élections à la suite de tout ça, mais ça ne me fait pas peur », lance-t-il.