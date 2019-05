L'Ontario abolira son Ordre des métiers pour mieux encadrer les travailleurs spécialisés

Le gouvernement de Doug Ford met sur pied un nouveau programme donnant aux apprentis des compétences polyvalentes et éliminant les frais d'adhésion à l'Ordre des métiers de l'Ontario, en vue de dissoudre l'organisation professionnelle d'ici la fin de l'année. Ces mesures permettraient aux travailleurs de changer plus facilement d'industrie.

Le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités récupérera les responsabilités de l’Ordre des métiers de l’Ontario qui sera dissous d’ici la fin de l’année.

Le ministère aura donc la tâche de former les apprentis et de réglementer les métiers spécialisés.

Entre temps, la province élimine les droits d’adhésion à l’Ordre des métiers de l’Ontario et les réduit de moitié pour les entreprises.

Le premier ministre Doug Frod affirme que ces changements faciliteront la reconnaissance des compétences polyvalentes et l’obtention de certificats.

En formant et en certifiant les apprentis dans des ensembles de qualifications mobiles, les professionnels de l'industrie et des métiers de travailleurs seront en mesure de mieux répondre aux besoins de notre économie en rapide mutation , a déclaré Doug Ford à la centrale nucléaire de Darlington vendredi.

C’est une excellente pour le représentant de l’Ontario Electrical League, Stuart Kiff.

L’organisation, qui représente les contractants électriciens de la province, estime que l’Ordre représente un lourd fardeau pour les travailleurs, notamment les jeunes.

L'Ontario Electric League et nos 500 membres sont 100 % en faveur de l'abolition de l'Ordre des métiers. Ça nous a causé juste des problèmes et ça n'a pas augmenté l'efficacité, Stuart Kiff, représentant de l'Ontario Electrical League

La création d'un système modulaire où on peut travailler de tâche en tâche comme ça, ça nous aide à faire de la construction de façon beaucoup plus efficace. Alors c'est un bon changement, nous espérons, et nous allons travailler avec le gouvernement pour que ça soit implémenté avec du bon sens aussi , ajoute-t-il.

De son côté, le PDG d’Ontario Power Generation, Ken Hartwick, salue l’initiative du gouvernement, mais affirme que la sécurité doit demeurer une priorité.

La sécurité est avant tout primordiale dans tout ce que nous faisons. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui est dans un métier en particulier et demandez peut-être des changements avec le temps, et qu'il possède peut-être 50 % des compétences de base d'un nouveau métier, cela facilite le transfert de cette personne , explique-t-il.

Il affirme que ce programme pourrait aider son organisation à combler ses besoins de main-d’œuvre notamment pour son projet de réfection des centrales nucléaires de Darlington.

Les quelque 2600 travailleurs de General Motors à Oshawa pourraient aussi en bénéficier alors que l’usine d’assemblage changera de vocation d’ici la fin de 2019.

Avec les informations de Philippe de Montigny