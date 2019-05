Plus de 150 pompiers déployés de façon préventive à Dease Lake

La mise en place des camps de BC Wildfire n'a pas lieu en réponse à un incendie particulier, mais sert plutôt de mesure préventive.

Les pompiers seront en poste au camp de Dease Lake tout au long de l'été pour réagir rapidement. Déclaration de BC Wildfire

Selon l’indice forêt-météo ( IFMindice forêt météo ), le risque va d'« élevé » à « extrême » dans la plupart des centres d’incendie du nord-ouest et de Prince George, qui englobent la moitié nord de la province. La côte sud et l'île de Vancouver présentent également un risque élevé d'incendie.

Dease Lake en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / MARTIN BRUYERE

BC Wildfire affirme qu'un indice de risque « extrême », jumelé aux conditions de sécheresse, fait en sorte que les incendies se déclencheront facilement, se répandront rapidement et rendront difficiles les mesures pour les éteindre .

Les cartes du service des feux de forêt indiquent que la région la plus touchée par la sécheresse se situe dans l'extrême nord-ouest de la province, couverte par la zone d'incendie Cassiar, où une interdiction de faire des feux de camp et d'autres interdictions de brûlage à l'air libre sont déjà en vigueur.

Feux hibernants

Le centre d'incendie du nord-ouest craint la présence de feux hibernants, se rappelant celui survenu au lac Alkali en 2018 et qui avait détruit plus de 1200 kilomètres et plus de 20 maisons à Telegraph Creek.

Selon le site web de BC Wildfire, 235 incendies ont été enregistrés depuis le début de la saison des incendies, le 1er avril, et sur les 42 incendies en cours, près de 65 % ont été causés par des humains.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu'il doublait son fonds de préparation aux urgences en prévision d'une saison des incendies qui s'annonce active.