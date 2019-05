La Pologne s'intéresse à la manière dont la Saskatchewan capte et stocke le carbone

« Il existe un ensemble d’initiatives internationales sur cette technologie de captage et de stockage du carbone depuis un certain temps. Cette technologie commence à devenir internationale », a-t-il lancé, citant des pays comme la Chine et le Japon.

Il indique que la Pologne dispose, pour sa part, de petites installations de captage de carbone.

La délégation a visité la centrale au charbon de Boundary Dam 3, près d’Estevan dans le sud-est de la Saskatchewan. Cette centrale est la première usine commerciale à avoir utilisé avec succès la technologie de captage et de stockage de CO2 (CSC).

Depuis le début de son entrée en service en 2014, la centrale a capté plus de 2,5 millions de tonnes de CO2, l’équivalent des émissions produites par plus de 615 000 voitures annuellement.

Un outil dans la lutte contre les changements climatiques

La visite de cet ancien président de la conférence sur le climat COP24 se déroule pendant que la province se retrouve dans un bras de fer avec Ottawa sur sa politique environnementale qui lui impose une taxe sur le carbone.

De son côté, l’ancien président de la conférence sur le climat de la COP24 en 2018 reconnaît que la technologie CSC peut jouer un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques. En effet il estime que cette technologie sera importante pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

« Il faut reconnaître qu’on a à notre disposition un ensemble d’outils et que nous n’avons pas de solution miracle. Il nous faut alors explorer toutes les possibilités », soutient M. Kurtyka

Cette visite est aussi l’occasion d’explorer les possibilités de collaborations scientifiques futures entre la province et la Pologne, indique le ministre de l’Environnement, Dustin Duncan.

« Nous espérons que [cette visite] permettra de bâtir un fructueux partenariat dans le futur », déclare ce dernier.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon