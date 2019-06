Mort d’un bébé à l’Hôpital de Moncton : la pénurie de personnel inquiète des parents

Un couple de Moncton, Andrew Randall et Jessica Leclair, se demande si l'hôpital a déployé tous les efforts nécessaires pour assurer la sécurité de Mme Leclair et de son bébé, mort lors de l'accouchement. L'hôpital de Moncton reconnaît qu'il vit des problèmes de pénurie de personnel - y compris en maternité - mais assure que tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité des patients.

En octobre 2017, Jessica Leclair se présente à l’Hôpital de Moncton pour accoucher. La jeune maman, alors âgée de 23 ans, avait eu une grossesse sans problème et s’attendait à un accouchement normal. Elle a plutôt vécu un cauchemar.

Ç'a été vraiment un gros choc dans nos vies. Ç'a tout changé, maintenant ce n'est plus pareil. On n'est pas les mêmes personnes non plus , dit Jessica Leclair.

Jessica Leclair et Andrew Randall lors de la grossesse. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté : Andrew Randall et Jessica Leclair

Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle accepte de prendre de l'ocytocine, un médicament qui aide à provoquer l'accouchement. Quelques heures plus tard, on cesse de lui administrer le médicament, en lui disant qu'il n'y a pas assez de personnel pour assurer les suivis.

Jessica Leclair dit qu'elle est laissée à elle-même pendant des heures, puis elle remarque du sang sur ses cuisses. Elle subit ensuite une césarienne d’urgence.

Quand je me suis réveillée, je me rappelle d'avoir regardé sur mon côté parce que d'habitude c'est là qu'ils mettent le bébé, mais elle n'était pas là. Ç'a été le plus gros choc de ma vie. Jessica Leclair

Le coeur de sa fille, la petite Mackenzie, ne battait plus lorsqu'elle est née. Et l'équipe médicale a été incapable de la réanimer. J'ai toujours cru qu'ils auraient dû faire la césarienne d'urgence bien avant , affirme-t-elle.

Beaucoup de questions

Jessica Leclair et son conjoint Andrew Randall se retrouvent aujourd’hui dans une maison où ne retentissent pas les rires d’un enfant ou les petits pas dans le couloir. Une photo d’échographie sur le frigo est un rappel constant de l’enfant qu’ils ont perdu.

Le couple garde une photo de l'échographie sur leur frigo. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Les parents se posent aujourd’hui de nombreuses questions et ne peuvent faire autrement que se demander si leur histoire aurait pu finir différemment.

Il n’y avait pas assez d'infirmières sur le plancher, il y avait des gens qui manquaient, il y avait des appels qui auraient dû être faits bien avant. Il y avait des erreurs de dossiers, des erreurs de minutes. Jessica Leclair

Le couple a rencontré des représentants de l'hôpital à plusieurs reprises, mais ils tentent encore d'obtenir des réponses à leur question.

[Je veux] qu’ils admettent leur erreur. J'aimerais vraiment ça. J'aimerais que des mesures soient prises pour que ce soit plus surveillé. Pour faire sûr que ça n’arrive pas à d'autres mamans, à d'autres papas , lance Jessica Leclair.

Le couple a gardé des souvenirs de leur fille, qu'ils gardent précieusement dans une boîte. Photo : Radio-Canada / Catherine Allard

Pénurie de personnel

Le Réseau de santé Horizon refuse de commenter les cas spécifiques, mais le vice-président des services cliniques, Geri Geldart, avoue que l’Hôpital de Moncton fait face à une pénurie de personnel.

Nous pouvons confirmer que la maternité de l'Hôpital de Moncton a été confrontée à des pénuries de personnel, similaires à celles ailleurs dans la province. La maternité a mis en place un plan d'urgence pour garantir des soins sécuritaires et de qualité à nos patients et à leurs familles , affirme Geri Geldart dans une déclaration écrite.

Jessica et Andrew se tournent maintenant vers des avocats. Une ultime étape pour tenter d'obtenir des réponses et enfin pouvoir entamer leur deuil.