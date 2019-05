Est-ce que les tarifs douaniers vont tuer la fragile reprise attendue au Canada?

Dès qu'on imagine que les nuages gris s'éloignent, le président des États-Unis sort son téléphone, écrit un message sur Twitter imposant de nouveaux tarifs douaniers, lance quelques menaces et, d'un coup, l'homme le plus puissant du monde appuie encore sur le bouton de l'incertitude, celui qui ralentit progressivement l'économie.

Le Canada, pourtant heureux de la fin des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium qui vient tout juste d’être annoncée, et rassuré par la cordiale visite du vice-président Pence jeudi à Ottawa, en subit les conséquences. D’autres données le confirment, une fois de plus.

Statistique Canada annonce une croissance économique médiocre au premier trimestre, une hausse annualisée de 0,4 % seulement. C’est à peine mieux qu’au dernier trimestre de 2018, dont la croissance a été révisée à 0,3 %. Pendant ce temps, la croissance du PIB américain s’est élevée à 2,2 % au quatrième trimestre et à 3,2 % au premier trimestre.

La faible progression de l’économie au Canada est attribuable à une hausse de 3,5 % des dépenses des ménages et de 13,5 % dans les investissements des entreprises, au cours du premier trimestre de l’année. La demande intérieure finale rebondit, bonne nouvelle!

Mais les exportations ont reculé de 4,1 %. Les exportations de biens ont baissé au cours des derniers trimestres après une hausse très faible au troisième trimestre 2018. Parmi les produits qui ont baissé dans les exportations du début de 2019, on note les produits agricoles et de la pêche et les produits en pétrole brut et bitume brut.

À ces reculs, il faut ajouter les investissements résidentiels, qui ont baissé de 6,1 % en début d’année 2019, un cinquième trimestre en repli de suite.

Croissance plus faible que prévu

L’évolution du PIB du premier trimestre de l’année au Canada est plus lente qu’attendu par les prévisionnistes. Les économistes de la Banque Nationale abaissent d’ailleurs leur prévision de croissance pour l’ensemble de 2019 à 1,4 %, la même projection faite récemment par le Conference Board du Canada, qui évoquait une récession en Alberta.

« Les échanges commerciaux ont infligé des dommages importants à l’économie au premier trimestre, écrit dans une note d’analyse l’économiste Krishen Rangasamy de la Nationale, alors que les exporations ont chuté et que les importations ont bondi. »

Les économistes s’attendent à une accélération de la croissance cette année, alors que la hausse du PIB a été plus forte au cours du mois de mars. Mais les incertitudes commerciales qu’alimente l’administration Trump demeurent une menace sérieuse à l’économie canadienne.

« Alors que la réduction des investissements dans le secteur du gaz et du pétrole au premier trimestre devrait se calmer dans la deuxième moitié de l’année, les perspectives d’investissement pour les entreprises sont assombries par les incertitudes sur les échanges commerciaux », écrit l’économiste Dominique Lapointe de la Banque Laurentienne.

Le président des États-Unis affirme qu’il y a une crise migratoire à la frontière et que le Mexique doit en faire plus pour contrer ce qu’il considère comme étant une invasion. « Les États-Unis sont envahis par des centaines de milliers de personnes provenant du Mexique et entrant dans notre pays de façon illégale, écrit la Maison-Blanche dans un communiqué. Des membres de gangs, des contrebandiers, des trafiquants d'êtres humains et des drogues de toutes sortes passent la frontière et se retrouvent dans nos communautés. Des milliers de vies innocentes sont perdues chaque année en raison de ce chaos. Ça doit finir MAINTENANT! »

Pour forcer le Mexique à agir, Donald Trump annonce qu'il va imposer des tarifs douaniers de 5 % sur tous les biens importés du Mexique dès le 10 juin. Si les Américains jugent que la crise persiste, les tarifs douaniers grimperont à 10 % le 1er juillet, 15 % le 1er août, 20 % le 1er septembre et 25 % le 1er octobre.

À tout cela, s’ajoutent les mesures de rétorsion que prépare la Chine contre les États-Unis, évoquant notamment une suspension des exportations de terres rares, des métaux absolument essentiels à la fabrication d’une foule de produits comme les cellulaires, les écrans d’ordinateur et les autos électriques. La Chine produit plus de 90 % des terres rares du monde.