Justin Trudeau se rend Chez Jules, tel que promis

Justin Trudeau avait évoqué dans un discours la fermeture de ce restaurant du Vieux-Québec pour aborder la pénurie de main-d’oeuvre. Toutefois, les propriétaires ont fermé les portes de l'établissement Chez Jules pendant 24 heures seulement.

En réponse à cette erreur du premier ministre, l’un des propriétaires du restaurant lui avait lancé une invitation.

Comme promis, il a donc rencontré les employés de cette brasserie de la rue Saint-Anne, devenu un symbole de la pénurie. Il était accompagné du député Joël Lightbound et du ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos

« On est très contents de vous voir », a lancé M. Trudeau aux employés, tous des Français.

Justrin Trudeau a pris une photo avec toute l'équipe du restaurant Chez Jules. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Tout le personnel qui était là aujourd’hui sont tous des Français qui ont immigré ici. Michelle Doré, propriétaire du restaurant Chez Jules

« Toute l’équipe en cuisine sont venus au Canada, on a dû les recruter un à un, et la semaine prochaine on a un nouveau cuisinier français qui vient de Tahiti », a souligné la propriétaire Michelle Doré.

Elle en a profité pour lancer un message au premier ministre sur l’importance de trouver des solutions pour contre la pénurie de main-d’oeuvre dans la région de Québec.

« On n’a pas le choix. On a tellement de peine à trouver des gens et c’est un frein au développement », a-t-elle ajouté.