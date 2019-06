Le développement d'une sablonnière fait disparaître des sentiers à Beauport

Ces terrains de CSL-Loma étaient prêtés gratuitement depuis une quarantaine d'années à la Ville de Beauport, à l'époque, puis à la Ville de Québec pour l'aménagement de sentiers de ski de fond et de randonnée pédestre.

« Nous sommes fiers de l'avoir laissé aux gens pendant si longtemps, plutôt que de l'avoir exploité au début. Malheureusement, nous sommes rendus là. Nous avons une entreprise. L'exploitation du sable, c'est notre priorité économique, mais on fait tout pour éviter les désagréments possibles », explique le président de CSL-Loma, Steve Welch.

Les arbres coupés bloquent une partie de l'accès aux sentiers. Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

Solution envisagée pour le ski de fond

Les sentiers pédestres vont disparaître dans les prochains jours. L'entreprise et la Ville de Québec tentent de trouver une solution pour que des sentiers de ski de fond puissent être aménagés sur une partie du site l'hiver prochain.

Le développement de la sablonnière va se faire en deux phases.

« On le fait en deux sections pour permettre aux gens de continuer à faire du ski de fond l'hiver. La totalité du site est d'environ 3 millions de pieds carrés. On va exploiter peut-être 1 700 000 pieds carrés dans une première phase. La deuxième phase va se faire dans 5 ou 6 ans. En attendant, on veut réaménager des sentiers l'hiver », affirme Steve Welch.

Travaux réglementaires

Par voie de communiqué, l'administration Labeaume explique « qu'un certificat d’autorisation d’abattage a été délivré par la Ville et que les travaux se font conformément à la réglementation dans le secteur. »

CSL-Loma estime pouvoir retirer quelques millions de tonnes de sable de ce terrain. Une fois l'exploitation terminée, dans une dizaine d'années, l'entreprise souhaite vendre le terrain pour un montant symbolique à la Ville de Québec.

« On va remplir le site et le réhabiliter. La Ville pourra planter des arbres et réaménager des sentiers. On veut que les gens puissent continuer d'en bénéficier », affirme Steve Welch.

Vaste projet immobilier

CSL-Loma possède au total environ 232 hectares de sablonnières à Beauport. L'entreprise a déposé un projet à la Ville de Québec pour que ces terrains puissent être convertis en développements résidentiels une fois que tout le sable aura été retiré.

« C'est majeur. C'est à l'étude encore avec la Ville. Il y a tout près de 2300 unités d'habitation qui pourraient être construites. On pourrait déjà commencer à développer certains secteurs le long du boulevard Lloyd-Welch », soutient Steve Welch.