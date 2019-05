Allégations d'agression sexuelle : pas d'accusation contre un médecin de la GRC, cette fois à T.-N.-L.

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve a annoncé qu’aucune accusation ne sera déposée contre un médecin de la GRC qui fait l’objet de sept plaintes.

Le corps policier ne précise pas où et quand les faits allégués se seraient produits, se bornant à indiquer qu’il remonteraient à longtemps.

Mardi, la police d’Halifax avait de son côté annoncé qu’elle ne déposerait pas d’accusation contre un ancien médecin de la GRC qui faisait l’objet de plaintes formulées par 152 personnes, dont d’anciennes agentes de la police fédérale qui affirmaient avoir été touchées de manière inappropriée lors d’examens médicaux.

L’identité des médecins en question n’est pas dévoilée, mais la Force constabulaire royale de Terre-Neuve confirme que les médecins qui faisaient l’objet d’enquêtes à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse sont deux individus différents.

Karen Miller a fait partie de la Gendarmerie royale du Canada pendant 29 ans. Photo : Radio-Canada / CBC / Eric Woolliscroft

L’une des plaignantes en Nouvelle-Écosse, la gendarme à la retraite Karen Miller, a brisé le silence et alléguait que lors d’un examen en 1987, le médecin de la GRC lui avait palpé les seins de manière inappropriée, avait inséré ses doigts dans son vagin et son rectum, et lui avait demandé de se pencher vers l’avant à plusieurs reprises alors qu’elle portait une jaquette d’hôpital ouverte à l’arrière.

Un porte-parole de la police d'Halifax a affirmé que les allégations contre le médecin à la retraite, formulées par 152 personnes, avaient fait l'objet d'une enquête approfondie et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour porter des accusations.