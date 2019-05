Première pelletée de terre pour le casino de North Bay

Le nouveau casino d’une superficie de plus de 3 500 mètres carrés comptera 300 machines à sous et 8 tables de jeu, ainsi qu’un restaurant MATCH.

L’investissement de 31 millions de dollars permettra non seulement de créer 300 nouveaux emplois à North Bay, mais aussi de créer des retombées économiques de plusieurs millions de dollars tout au long de la construction et de fournir des biens et services d’origine locale , a déclaré Carrie Kormos, chef du marketing et des communications pour Gateway Ontario.

C’est l’un des projets de développement économique les plus importants des dernières années à North Bay , a renchéri le député provincial de Nipissing, Vic Fedeli.

Dans le Grand Sudbury, la construction d'un casino n’a toujours pas commencé en raison du recours devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local concernant le District du divertissement Kinsway.