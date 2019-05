L'École Franco-Niagara ouvrira ses portes en septembre à Welland

Martin Boudreault, directeur des écoles Confédération et Champlain, explique que le conseil scolaire Viamonde a fait un sondage auprès de la communauté pour trouver ce nouveau nom.

Dans le sondage il était demandé aux gens s'il fallait ou non garder le nom existant. Leur préoccupation était de se dire que si on gardait l'un ou l'autre nom des écoles c'était comme dire que l'autre école n'existait plus , souligne-t-il.

Selon lui, il s'agissait surtout de mettre en évidence le sentiment d'inclusion ainsi qu'une nouvelle identité pour les élèves de toute la péninsule du Niagara.

On voulait développer un nouvel esprit d'école et aussi faire parler de nous afin que les parents sachent qu'il y a une école francophone et de nouveaux services , dit-il.

En février dernier, le conseil a donc envoyé un communiqué aux parents et élèves de la péninsule et recueilli plus de 30 suggestions de nouveaux noms, parmi lesquels revenaient souvent les terme franco et francophone , précise M. Boudreault.

Un comité s'est ensuite réuni avec un membre du personnel, un de la direction, un parent et un élève pour choisir quelques propositions.

Celles-ci ont été envoyées aux conseillers scolaires qui ont finalement opté pour l'École Franco-Niagara.

On a vu beaucoup d'engouement de la part de nos élèves pour ce nouveau nom , se réjouit le directeur.

L'École Franco-Niagara ouvrira ses portes à plus de 200 élèves la rentrée scolaire prochaine. L'édifice, situé au 670, avenue Tanguay à Welland, pourra accueillir 300 élèves de la maternelle à la 12e année en plus d'héberger la garderie La boîte à soleil.

L'École Confédération sera pour sa part détruite pour faire place à un parc de stationnement et l'entrée des autobus scolaires. L'avenir des terrains et du bâtiment de l'École Champlain, qui sera aussi déménagée, n'a pas encore été décidé.

Les élèves ont aussi choisi leur nouvelle mascotte pour la rentrée : ce sera le lion. Auparavant, l'École Champlain avait pour mascotte le requin et l'École Confédération le jaguar.