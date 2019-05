Reprise de la navigation sur la rivière des Outaouais : légale, mais compliquée

Les préparatifs en vue de la saison de navigation ont débuté il y a cinq semaines à la marina de Hull, mais les employés sont impuissants devant les débits et niveaux encore élevés du cours d'eau.

Le problème, c'est l'accessibilité au quai. La passerelle est toujours sous l'eau, puis la rampe de mise à l'eau n'est pas encore utilisable, parce que, pour elle aussi, l'eau est trop haute , observe M. Drouin.

Il craint aussi que la décision de Transports Canada de permettre aux citoyens de sillonner la rivière alors que son niveau demeure très élevé ne cause des problèmes d'érosion.

Je me souviens, il y a deux ans, on avait perdu huit pouces de terrain sous notre poste d'accueil à cause des vagues. Donc, pour nous, ce n'est pas nécessairement une bonne chose , se remémore-t-il.

Le quai de la marina de Hull, à Gatineau, est toujours englouti par les eaux. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG), Jean Guy-Leclerc, estime qu'il serait préférable que les citoyens attendent que la situation revienne à la normale avant de s'aventurer sur la rivière.

On a encore sûrement beaucoup d'objets flottants qu'on n'est pas habitués d'avoir sur la rivière. Donc, c'est des risques de bris d'embarcations , explique-t-il.

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a souligné que la situation n’est pas encore revenue à la normale , même si les autorités continuent de constater des améliorations dans certains secteurs .

D'ailleurs, un interdit de navigation est toujours en vigueur entre la pointe ouest de l’île Dubé dans le Parc national de Plaisance et le phare de Grenville.

Des plaisanciers mécontents

Le retard du début de la saison provoque des frustrations chez certains plaisanciers, d'autant plus qu'il est impossible pour l'instant de déterminer à quel moment la marina de Hull pourra accueillir ses premiers bateaux.

En général, les gens sont compréhensifs, mais il y a tout de même un faible pourcentage de gens, qu'on dirait, qu'ils sont complètement déconnectés [de la réalité] , déplore M. Drouin, qui espère avoir accès à l'eau potable et l'électricité dès la semaine prochaine.

Prévoir une date aujourd'hui, je pense que ça prendrait encore une bonne boule de cristal. Jacques Drouin, gérant de la marina de Hull

Début des simulations de sauvetage par bateau

Par ailleurs, la levée de l'interdit de navigation permet aux pompiers de retourner à leurs « opérations régulières hebdomadaires », eux qui doivent s'entraîner en prévision d'éventuels sauvetages nautiques ou d'opérations nautiques.

Pompier au SSIGService de sécurité incendie de Gatineau depuis 12 ans, Dominic Landry souligne l'importance de tels exercices de simulation. En pratiquant, ça devient un automatisme, c'est ça qu'on veut pratiquer en temps réel , dit-il.

La baisse du niveau de la rivière devrait également faciliter les opérations de soutien aux sinistrés des inondations. On a été une certaine période de temps où, pour nous, c'était impossible de se rendre sur la rivière Gatineau étant donné que nos bateaux ne pouvaient tout simplement pas passer sous le pont Lady Aberdeen , raconte M. Leclerc.

Avec les informations de Christian Milette