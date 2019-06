La Seigneurie du Triton : pêche et musée au fond des bois

On n'arrive pas par hasard à la Seigneurie du Triton. La pourvoirie est isolée de tout voisinage, perchée en Haute-Mauricie, encerclée par les lacs et la forêt dense. On y accède par hydravion ou par bateau. La route s'arrête là où le ponton prend le relais. S'ensuit une traversée d'une douzaine de minutes... comme un plongeon dans les années 1870.

Cap sur l’histoire

Les murs, c’est un petit peu notre musée , dit la directrice générale Annie Tremblay en pointant les photos du Hall des Présidents.

Le hall des présidents. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

L’histoire des lieux est immensément riche et fascinante. Partout dans le « Club House », le bâtiment principal, elle est racontée en textes, en objets et en images. Des murs entiers sont garnis de photos en noir et blanc. On y retrouve entre autres celle du Britannique Alexander Luders Light, le visionnaire à l’origine du club privé de pêche en 1893, le Triton Fish and Game Club.

Le fondateur, Alexander Luders Light. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Divers objets rappellent l'histoire de l'endroit. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

L’histoire commence deux décennies plus tôt. Alexander Luders Light, ingénieur ferroviaire en chef, avait comme contrat de faire construire une ligne de chemin de fer dans le secteur afin de relier Montréal au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Quand il est arrivé ici, il est tombé en amour avec la place parce que c’est un petit paradis, raconte Annie Tremblay. Il s’est dit : "pourquoi pas venir m’installer ici pour la retraite". Il a fait des démarches auprès du gouvernement pour obtenir une petite portion de territoire. En échange d’un montant de 150 $ annuellement pour un bail, il a pu recevoir un territoire qui comprenait tout de même plus de 200 lacs!

La carte indiquant les lacs du club de pêche à l'origine. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Aujourd’hui, le territoire a été divisé en ZEC, en réserves et en parcs de sorte que le club de pêche du Triton comprend maintenant 12 lacs sur près de 50 km carrés.

L'arrivée à la pourvoirie se fait en ponton. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Des pêcheurs accostent au quai principal. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Si au départ, Monsieur Light profitait des lieux à lui seul, avec des amis, l’opportunité du club privé a pris forme et a été facilitée par sa notoriété.

Les copains lui ont dit : avec le potentiel que tu as là-dessus, c’est un petit peu égoïste de garder ça pour toi tout seul! Annie Tremblay

C’est ainsi que des présidents américains en sont venus à fréquenter l’endroit, de même que le premier ministre britannique Winston Churchill.

Les photos d'époque garnissent les murs. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

L’esprit du « club » d’hier à aujourd’hui

Monsieur Light avait fait faire un prospectus pour recruter des membres. À l’époque, ça coûtait 300 $ par année pour être membre ici, explique Annie Tremblay. On parle quand même des année 1893 donc c’était une petite fortune. Les clubs de ce genre-là étaient vraiment réservés à des gens fortunés qui venaient des États-Unis principalement.

Le premier prospectus du Triton. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Ne pouvant renier son passé, le Triton est souvent associé à un voyage de pêche haut de gamme. Quand on fait des salons promotionnels, souvent j’ai des gens qui me disent : c’est notre rêve d’aller au Triton, mais ce n’est probablement pas accessible pour nous. Ce n’est pas nécessairement le cas, insiste Annie Tremblay. Il y en a pour tous les goûts.

Ces dernières années, des efforts de démocratisation ont été faits pour élargir la clientèle. Autant on veut traiter notre clientèle comme les Américains étaient traités à l’époque, autant on ne veut pas que ce soit inaccessible non plus , dit Annie Tremblay.

D’avoir des gens qui vont nous choisir parfois entre une destination sud et la destination Triton, c’est assez impressionnant. On est vraiment très fiers de ça. Annie Tremblay

Les propriétaires remarquent que les gens reviennent année après année, certains depuis des décennies.

Lorsqu’ils terminent leur séjour de pêche, ils réservent déjà pour l’année suivante.

C’est comme une famille, on a vu des gens qui viennent ici depuis trois générations maintenant , explique Annie Tremblay.

Parmi les raisons qui font que les visiteurs reviennent au Triton, il y a la tradition du « Shore-lunch », ce grand point de rencontre en bordure du lac Charité où les pêcheurs s’arrêtent pour casser la croûte. Une grillade cuite sur le BBQ en bois rond est proposée aux invités qui peuvent aussi en profiter pour faire arranger leurs dernières prises.

Le « Shore-lunch » est le point de rencontre des pêcheurs. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Les pêcheurs peuvent faire arranger leur truite pendant qu'ils dînent. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La pourvoirie musée

Bien sûr, la pourvoirie entre tranquillement dans l’ère moderne bien que le développement se fasse avec un souci de préserver l’histoire des lieux et le style de l’endroit.

À chaque fois qu’on veut faire des améliorations, des rénovations, explique Annie Tremblay, il y a toujours une remise en question. Est-ce qu’on a vraiment besoin de faire cette modification-là? Est-ce qu’on dénature le bâtiment? Est-ce qu’on préserve bien le cachet. Pour nous, c’est très important.

Dans les chambres entre autres, ce sont « les murs d’autrefois ». C’est chic et rustique, ça allie les deux , dit la directrice.

Les nouvelles chambres du Triton allient « chic et rustique », dit Annie Tremblay. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Les chambres ont conservé leur côté rustique. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Beaucoup de meubles étaient sur place à l’origine. Plusieurs objets ont été trouvés dans les sols.

Un moment donné, on est tombé sur une pharmacie complète, plein de petites bouteilles , dit-elle en nous montrant un tube de pâte à dent et son étiquette « 25 sous », la trousse de premiers soins, des flacons de médicaments non identifiés...

Les propriétaires ont réussi à reconstituer la pharmacie d'autrefois. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Dans la salle à manger, un canot d’écorce a été restauré et suspendu au plafond, clin d’œil aux premières embarcations qui ont été utilisées sur le site. Il y a aussi la bassine, le seau pour laver les planchers, le bain de pied… tous transformés en luminaires. Annie Tremblay nous explique que parfois, ça prend du temps pour trouver la meilleure idée, mais que tout finit par être mis en valeur.

Certains objets ont trouvé une deuxième vie. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

C’est d’ailleurs le cas de l’armoire de Monsieur Light, dans le Hall des Présidents. Elle a été retrouvée, en pièces détachées, au grenier du bâtiment principal. Sur l’une des portes en bois de rose, se trouvait un billet de train au nom de celui qui l’avait commandé. Annie Tremblay a conclu que l’armoire était arrivée trop tard à son destinataire. Monsieur Light était probablement déjà décédé à cette période-là , dit-elle, fascinée d’avoir pu reconstituer ce trésor.

L'armoire reconstruite de Monsieur Light. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Une passion familiale

Le père d’Annie Tremblay, Gilles Tremblay, fait partie de ceux qui ont redonné vie au site historique dans les années 1980 à titre d’associé. Il avait été délaissé pendant une dizaine d'années.

Annie Tremblay et son conjoint Nicolas Bernard sont établis au Triton avec leur famille six mois par année.

Le Triton, on l’a tatoué au cœur. Annie Tremblay

Chargement de l’image Annie Tremblay est passionnée de restauration de meubles. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Leurs trois enfants vont à l’école, dont les deux plus vieux au secondaire à La Tuque. Pour l’aller seulement, ça implique un trajet de 1 h 40, en partie en bateau jusqu’à Lac-Édouard, puis en autobus scolaire jusqu’à destination finale.

Évidemment, pour eux, ça fait des journées un peu plus longues, mais les enfants sont tellement passionnés de l’endroit ici qu’au final, ça se passe très bien , dit Annie Tremblay.

Les enfants s’impliquent, souvent d’eux-mêmes dans les activités de l’entreprise familiale.

Les gens en partant nous disent : ton tout-petit nous a servi la soupe, c’est lui qui s’occupait de vider nos poissons! Les gens étaient impressionnés de voir un petit de 10 ans qui faisait ça , dit-elle fière.

Ce même petit a un côté aventurier indéniable. Peut-être un futur archéologue? Annie Tremblay raconte pour l’anecdote qu’à une époque où la conscience environnementale était moindre, les visiteurs laissaient leurs déchets dans le bois, dans un trou, aujourd’hui baptisé la « dompe des Américains ».

Son fils aime beaucoup aller se promener dans cet endroit peu fréquenté, où il est assuré de faire des trouvailles.

Chargement de l’image Quelques objets trouvés par le fils d'Annie Tremblay dans la « dompe des Américains ». Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Je lui explique : il faut que tu laves [l'objet] de telle façon, il faut que tu mettes un peu de cire pour le mettre en valeur, pour faire revivre un peu les couleurs , explique Annie Tremblay.

C’est ainsi qu’on prend soin des choses et du site au Triton, dans l’espoir que le passé continue de côtoyer le présent, encore longtemps.