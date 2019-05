Un bris de l’avion nolisé par la Société des traversiers cause des retards

Deux des trois départs ont pu avoir lieu avant minuit, précise la STQSociété des traversiers du Québec .

La société d'État indique que les passagers ont été pris en charge et certains se sont vus offrir des chambres d'hôtel et des repas. Les passagers qui ont dû dormir à l'hôtel n'ont pas eu à payer leur vol ce matin.

C'est un avion de relève, en provenance de Mirabel, qui a permis d'assurer le service.

Les trois vols de fin de journée, soit celui entre Sept-Îles et Mont-Joli, Mont-Joli et Baie-Comeau, et Baie-Comeau et Mont-Joli, ont été retardés en raison de ce bris.