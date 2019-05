Un comité pour aider à recruter de la main-d'œuvre

La MRC de La Matanie s'est jointe à des entrepreneurs et les organismes pour former un comité afin de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre.

Selon le préfet de la MRC de La Matanie et maire de Baie-des-Sables, Denis Santerre, une personne sera engagée pour accompagner les entrepreneurs dans le processus de recrutement.

C'est pour ça que ce service de recrutement là, il est là pour aider nos commerces, garder nos commerces en santé dans notre région, et être capable de répondre à une clientèle sans avoir besoin de fermer deux jours par semaines. Si on est capable de garder deux jours de plus ouverts par rapport à la main d'œuvre. C'est parfait, on donne notre service à notre population. , explique M. Santerre.

Plus de 130 000 $ ont été alloués par le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion Québec pour engager cette personne d'ici l'automne.