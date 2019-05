Deux totems de Victoria seront rendus à leurs Premières Nations

Une cérémonie a été organisée, vendredi, au pied des deux mâts pour lancer officiellement le processus de rapatriement.

Les deux totems ont subi les assauts des intempéries pendant plusieurs dizaines d’années au parc Thunderbird, à l’angle des rues Douglas et Belleville, et présentent des signes de pourrissement et de dommages internes.

Un des totems est maintenu debout par des sangles jaunes reliées à un tuteur. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Lou-ann Neel, spécialiste des rapatriements au musée, a donc arrangé leur retrait en conformité avec les traditions Haida et Kwakwaka'wakw.

Quand ils atteignent la fin de leur vie, ils rejoignent leur lieu de repos, comme nos ancêtres. Lou-ann Neel, spécialiste des rapatriements au Musée royal de la Colombie-Britannique

Le sculpteur Mungo Martin a réalisé les deux totems en 1954 et 1955, l’un étant la réplique d’un pilier de maison Kwakwaka'wakw et l’autre d’un poteau mortuaire Haida.

Le pilier Kwakwaka'wakw sera transporté dans le nord de l’île de Vancouver pour être confié à la Première Nation des Quatsino tandis que le poteau Haida sera acheminé vers Prince Rupert pour être mis à la disposition des descendants d’un clan Haida.

Le président-directeur général du musée, Jack Lohman, indique que le rapatriement vise à rendre les objets à ceux pour lesquels ils ont la plus grande importance culturelle, dans un esprit de réconciliation.

Avec les informations de Megan Thomas.