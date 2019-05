Il y a 30 ans, le SkyDome était inauguré... inachevé

Au Téléjournal du 1er juin 1989, Bernard Derome annonce que le commissaire responsable des travaux du SkyDome vient de délivrer le permis qui confirme la sécurité du bâtiment. Il présente ensuite le reportage de « la nouvelle correspondante à Toronto, Céline Galipeau ».

La jeune journaliste commente l’œuvre inachevée :

Les voies d’accès ne sont pas terminées, les trottoirs non plus. À l’intérieur, des sections complètes de sièges sont encore vides, les rampes et les escaliers ne sont même pas finis.

Céline Galipeau, journaliste