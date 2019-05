André Gauthier interrogé sans soutien diplomatique à Dubaï

Le Saguenéen André Gauthier, détenu à Dubaï, aurait été interrogé pendant trois heures par cinq policiers et l'accès à des diplomates canadiens ainsi qu'à son avocate lui aurait été refusé.

Ses proches et sa représentante légale dénoncent la situation et craignent qu’il ne fasse l’objet de violation des droits humains ou de torture.

L’homme de 65 ans est accusé, aux Émirats arabes unis, en lien avec une présumée fraude de 30 millions de dollars. Il continue de clamer son innocence. Il a été incarcéré pendant trois mois à Oman avant d’être transféré à Dubaï.

Son fils a réussi à s’entretenir avec lui jeudi en fin de journée, juste après son interrogatoire. André Gauthier a notamment pu donner quelques détails sur ses conditions de détention.

Alexis Gauthier, fils d'André Gauthier qui est détenu à Oman et qui doit être extradé vers Dubaï où il est accusé de fraude. Photo : Radio-Canada

[Les prisonniers] dorment sur des planchers de ciment, rapporte son fils. En ce moment, c’est le ramadan, donc ils mangent à des heures très écartées, pendant la nuit ou le soir très tard.

Alexis Gauthier continue de s’interroger sur les démarches du ministère canadien des Affaires étrangères. À ce qu’on comprend, il n’y a même pas eu de demande formelle pour qu’il ne revienne et [le ministère] ne pousse pas dans cette direction-là non plus.

Questionné à ce sujet par Radio-Canada, Affaires mondiales Canada n’a pas encore fourni plus de détails concernant cette affaire.