Le Presbytère Sainte-Clotilde : poursuivre le rêve

L'histoire du Presbytère Sainte-Clotilde est à la fois triste et remplie d'espoir. Huguette Ferron est décédée en novembre 2017 d'un cancer foudroyant. Elle avait 63 ans. Visionnaire et passionnée de décoration, elle a tout juste eu le temps de voir aboutir le projet de gîte qu'elle a tant chéri avec son conjoint à Sainte-Clotilde-de-Horton. Aujourd'hui, ce dernier poursuit le rêve avec sa nouvelle compagne de vie.

En hommage à Huguette et aux autres bâtisseurs

À peine entré dans le gîte, nous voilà accueilli dans le majestueux Salon Huguette Ferron.

Huguette Ferron est bien en vue dans le salon qui porte aujourd'hui son nom. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

C’est la plus belle pièce de la maison , dit Louise Bergeron qui a repris le flambeau il y a quelques mois avec Pierre Blain. Huguette, c’est l’âme de la maison , dit-elle, avec le plus grand respect pour celle qui a imaginé chaque pièce. Partout, c’est sa marque.

Le salon se trouve à l'entrée du gîte. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Pierre Blain ne s’en cache pas, il s’est demandé ce qu’allait devenir le gîte sans celle qui a été l’instigatrice du projet.

En 2017, un cancer trouvé comme ça, paf… Puis trois mois après, elle était partie. Pierre Blain, propriétaire du Presbytère Sainte-Clotilde

Pierre Blain et Huguette Ferron dans le presbytère. Photo : Gracieuseté Pierre Blain

Après le décès d’Huguette, je me suis posée la question : qu’est-ce que je fais ici avec ça [le presbytère]? Je me suis dit que j’allais attendre un an avant de prendre une décision. Dans l’année, je me suis dit : je suis bien ici, pourquoi je m’en irais?

L’arrivée de Louise Bergeron est venue consolider cette décision. Vivre tout seul et recevoir des invités tout seul, ce n’est pas aussi le fun qu’à deux , dit-il.

Aujourd’hui retraitée, Louise Bergeron, qui a travaillé en tourisme, se plaît à poursuivre le rêve dans un esprit de continuité.

Huguette Ferron a pensé à la décoration pour chaque coin du presbytère, même pour les escaliers. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

En plus du salon, chaque chambre est identifiée au nom d’une personne influente pour la petite communauté. Il y a la chambre du Docteur Slater, qui a notamment été maire du village. La chambre qu’occupait autrefois la servante a été nommée Angéline la Sacristine, en hommage à Angéline Mondoux qui a été très impliquée dans la paroisse. Le Curé Desmarais, qui a vécu au presbytère, a lui aussi une pièce à son nom. Enfin, il y a la chambre de Madame Langlois, une bénévole, encore active aujourd’hui du haut de ses 90 ans.

Louise Bergeron et Pierre Blain aux côtés de Madame Langlois. Photo : Gracieuseté Pierre Blain

La décision d’acheter le presbytère

Pierre Blain et sa conjointe de l’époque ont acheté le presbytère datant de 1903 en 2012 et ont déménagé en 2015. La municipalité en était propriétaire à ce moment.

Il fallait présenter un projet avec une offre fermée. La municipalité ne s’engageait pas à prendre l’offre la plus haute et on était tenus de réaliser notre projet après. Si on ne faisait pas ce qu’on avait dit, ils pouvaient reprendre la bâtisse.

Pierre Blain raconte à la blague qu’ils ont dû apprendre à barrer les portes. Les gens, venus pour une cérémonie à l’église voisine, entraient au presbytère, comme autrefois, sans penser qu’ils entraient en terrain privé, se remémore-t-il.

Les presbytères font de très bons gîtes parce que c’est grand, il y a beaucoup de pièces, il y a une cuisine à part de la salle à manger. À l’époque, des fois, il y avait un vicaire, il y avait la chambre de la servante, il fallait garder une chambre pour l’évêque , énumère Louise Bergeron.

L'une des chambres du gîte. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

La chambre du Curé Desmarais. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

En 2015, lors de portes ouvertes au gîte, un ancien prêtre a été ému de constater la transformation des lieux.

Le curé est venu visiter et il avait les larmes aux yeux. Il a dit que ça aurait dû être de même avant , relate Pierre Blain.

Un travail colossal

L’histoire d’Huguette Ferron et de Pierre Blain est d'abord celle d'un couple heureux établi à Drummondville et qui souhaitait faire un retour à la terre. Une histoire qui rappelle à certains égards celle de la série américaine Les arpents verts.

Ce n’est pas ma tasse de thé les rénovations , dit le propriétaire, qui n’a pas ménagé les efforts pour bâtir son nouveau milieu de vie.

Un aperçu des travaux de restauration à l'extérieur du presbytère. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Lors de sa première visite, on l’a informé qu’il en coûtait 8000 $ de chauffage par hiver. Il n’en fallait pas plus pour qu’il décide de construire de nouveaux murs dans la maison et d’isoler l’espace qui sépare ces murs des trois épaisseurs de brique rouge.

Après la troisième visite, quand j’ai vu tout ce qu’il y avait à faire, j’ai dit à Huguette : je pense qu’ils me le donneraient et j’en voudrais pas!

[Les rénovations], ça a été deux ans comme si j’entrais au monastère. C’était juste ça! Pierre Blain, propriétaire du Presbytère Sainte-Clotilde

Huguette Ferron rêvait d’un plafond de tôle embossée. Tout un défi à réaliser dans un ancien presbytère, relate Pierre Blain. Faut penser que le plafond ici n’est pas droit. Il y avait quatre pouces de différence entre un coin et l’autre coin. On avait les lasers pour nous enligner, ça a été tout un contrat! Chaque pièce de métal a été peinte à la main, couleur or.

La touche or de la tôle du plafond a été peinte à la main. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Il y a une chose qui est restée intacte depuis l’arrivée des propriétaires : le coffre-fort. On n’a pas la combinaison , dit Louise Bergeron. On va finir par l’ouvrir , ajoute son conjoint, qui ne s’attend pas à faire fortune.

Le coffre-fort n'a encore jamais été ouvert. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Dans le temps, ils gardaient tout ce qui est extrait de baptême et sépulture, les documents qui étaient importants du point de vue de l’église , explique-t-il.

Développer le créneau culturel

Ça a toujours été un rêve d’avoir un gîte, dit Pierre Blain. Les gens qui viennent ici, ils sont souriants, contents!

Ils apprécient ce rythme de vie, même si ça comporte son lot d’inconnu. Il faut toujours que les chambres soient prêtes au cas où arriverait quelqu’un qui n’avait pas réservé à l’avance , explique Louise Bergeron.

Toutes les chambres se trouvent à l'étage. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Spectacle de musique, dégustation de thés et exposition de chapeaux d’époque… voilà des idées mises de l’avant pour faire ressortir tous les atouts du bâtiment.

Ce qu’on est en train de faire, c’est de développer un peu plus ce que Huguette n’a pas eu le temps de faire , dit Louise Bergeron.

Pour le nouveau couple, c’est une façon de mettre en valeur le village et la quiétude des lieux, en bordure de la rivière Nicolet.