L’hommage à Woodstock de Gregory Charles, de passage à Joliette pour un concert-bénéfice

Le musicien Gregory Charles continue de présenter son spectacle explorant un répertoire de la musique de 1969 et fera un arrêt à Joliette pour un concert dont les profits iront à l'organisme Au cœur de l'il, qui intervient auprès des hommes en difficulté.

Ce spectacle-bénéfice de Vintage 69 : hommage à Woodstock aura lieu le 16 août, soit 50 ans exactement après le tout premier festival Woodstock, qui s’était déroulé du 15 au 18 août 1969.

Gregory Charles avait présenté ce spectacle pour la première fois à Montréal, l'automne dernier, et a choisi de continuer l'aventure ailleurs au Québec.

L'artiste, ses musiciens et les choristes Lulu Hugues et Kim Richardson reprendront de grands succès de cette année mythique en puisant dans le répertoire de Robert Charlebois, de Jean-Pierre Ferland, des Rolling Stones, de Jimi Hendrix, de Joe Dassin, de Johnny Hallyday, d’Aretha Franklin, de Janis Joplin, d’Elvis Presley, de Tom Jones, de Johnny Cash et de Led Zeppelin, entre autres.

Comme mes amies Kim et Lulu et mes musiciens, j’aurais donné n’importe quoi pour être sur la scène à Woodstock, pour assister au dernier spectacle des Beatles et au premier de Led Zep , a dit Gregory Charles par voie de communiqué.

Vintage 69 : hommage à Woodstock, c’est l’occasion pour nous de s’offrir un voyage dans le temps. Ça va être trop cool! a-t-il ajouté.

D’autres spectacles de Vintage 69 auront lieu un peu partout au Québec et en Ontario au fil de la prochaine année, dans plus d’une dizaine de villes, dont Québec, Trois-Rivières, Toronto, et Sherbrooke.