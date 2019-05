Une capsule temporelle donne un aperçu de la construction d'un ancien hôpital à l'Î.-P.-É.

Près de 90 ans après avoir été enfouie à Charlottetown, une capsule temporelle contenant des documents de l'époque a été ouverte, jeudi. La capsule avait été placée dans un caveau de l'ancien hôpital et foyer de soins Prince Edward, qui a fermé ses portes il y a cinq ans et qui sera bientôt démoli.

Il y avait de la fébrilité dans l'air dans l'édifice gouvernemental situé juste à côté de l'ancien hospice, et où se trouvait autrefois l'école des sciences infirmières de l'Île-du-Prince-Édouard.

Au milieu d'une petite pièce, se trouvait un boîtier en cuivre.

Les démolisseurs avaient reçu la consigne d'enlever la pierre angulaire pour qu'elle soit intégrée à un monument commémoratif de l'ancien hôpital. En enlevant la pierre qui était située près de l'entrée principale, ils ont trouvé un petit caveau dans lequel il y avait un boîtier. Ils ont compris qu'il s'agissait d'une capsule temporelle , explique David Keenlyside, directeur de la Fondation des musées et du patrimoine de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les autorités muséales de la province ont confirmé, en consultant des archives de l'époque, qu'une capsule temporelle avait bel et bien été enfouie sous la pierre angulaire de l'édifice Prince Edward lors d'une cérémonie officielle, le 10 octobre 1932. Le contenu de la capsule était d'ailleurs décrit en détail dans le journal du lendemain.

La capsule contenait des pièces de monnaie et d'autres documents de l'époque, notamment.

Les gens de l'époque savaient qu'un jour, quelqu'un allait découvrir cette capsule et allait vouloir en apprendre davantage sur ce qui s'est passé en 1932. David Keenlyside, directeur de la Fondation des musées et du patrimoine de l'Île-du-Prince-Édouard

Dignitaires et historiens s'étaient réunis pour l'ouverture de la capsule enfouie il y a 87 ans dans la structure de l'ancien hôpital et foyer de soins Prince Edward.

Mais petite déception : au fil des ans, de l'eau s'était infiltrée dans le boîtier.

Certains documents se trouvaient dans un état de décomposition avancé et semblaient irrécupérables à première vue. D'autres pourraient être restaurés et faire partie d'une exposition, selon David Keenlyside.

Fondé en 1884, l'hôpital Prince Edward a été le premier hôpital public de l'Île-du-Prince-Édouard. L'établissement a d'abord accueilli les patients dans une grande maison de l'avenue Longworth, au centre-ville de Charlottetown, puis dans une nouvelle construction sur le chemin Kensington à partir de 1900.

À l'époque, les Insulaires parlaient souvent à tort du nouvel hôpital comme d'un hôpital protestant pour le distinguer de l'hôpital de Charlottetown érigé par le diocèse catholique en 1879.

Au début des années 1930, le gouvernement provincial a décidé de construire un nouvel hôpital public, plus grand et plus moderne. Les décideurs de l'époque ont arrêté leur choix sur un site du chemin Brighton, adossé au parc Victoria, pour ériger le nouvel édifice de style art déco. C'était pourtant au plus fort de la Grande Dépression , rappelle David Keenlyside.

Après l'ouverture de l'hôpital Queen Elizabeth en 1982, l'édifice Prince Edward est devenu un foyer de soins jusqu'à sa fermeture définitive en 2014.

Trouvé à côté de la capsule temporelle, un exemplaire d'un journal de l'Île-du-Prince-Édouard daté du 3 octobre 1932 est demeuré presque intact. Il témoigne de l'époque de la mise en chantier d'un des plus grands édifices publics de son temps.

Une époque bientôt révolue.

L'ancien hôpital et foyer de soins devrait être démoli d'ici la fin de l'été.