Des pompiers de la SOPFEU déployés au Yukon

« La province lutte contre d'importants incendies de forêt. La situation est assez inquiétante, même si on entend beaucoup parler de celle en Alberta. Plusieurs feux font rage et on parle de très gros incendies », indique le coordonnateur aux communications de la SOPFEU, Stéphane Caron.

Deux avions-citernes ainsi qu’un aéropointeur et leurs équipages seront déployés dès vendredi et ce, pour une période indéterminée. « En tout, on parle de neuf personnes déployées », explique M. Caron.

De mal en pis en Alberta

Par ailleurs, la situation s’intensifie dans le nord de l’Alberta, où une soixantaine de pompiers de la SOPFEU sont toujours déployés.

« Les feux se maintiennent ou augmentent. Il est fort probable que d’autres demandes d’aide soient formulées par l’Alberta », souligne Stéphane Caron.

Sur le terrain, la SOPFEU a déployé d’autres ressources, soit 75 ensembles de motopompes, 2800 tuyaux et trois réservoirs autoportants.

Le gouvernement de l’Alberta a annoncé jeudi l'évacuation de 10 000 personnes, alors que ce nombre était de moitié le jour précédent.