Les petites municipalités de l'Est ontarien à la recherche de pompiers volontaires

Les services d'incendie des petites municipalités de l'Est ontarien peinent à maintenir un nombre suffisant de pompiers volontaires.

Dans les Comtés unis de Prescott et Russell, cet enjeu de rétention de main-d’œuvre touche notamment les villages du Canton de Champlain.

La caserne de L’Orignal, qui compte une vingtaine de pompiers sur appel, est actuellement à la recherche de cinq nouvelles recrues.

Si on vient à bout d’aller en chercher plus, [nous sommes certains] qu’il y [aura] un plus grand nombre [de pompiers] qui [pourront] répondre à l’appel , indique le capitaine Anthony Quann, pompier volontaire depuis une quinzaine d’années à la caserne de L’Orignal.

Dans certains cas, on craint que le manque de relève occasionne des délais d’intervention, notamment du lundi au vendredi durant le jour, soit l’horaire de travail régulier de la plupart des pompiers volontaires.

Nous ne sommes jamais certains combien nous allons être sur un appel. […] C’est quelque chose qui peut être stressant , confie le pompier volontaire.

L’automne dernier, la province a tiré un trait sur les mesures mises en place sous l’égide du gouvernement précédent qui rendaient obligatoire la formation normalisée des pompiers volontaires.

Malgré l’annulation de ces exigences, la formation d’aspirants pompiers demeure un défi en soi.

Il faut souvent compter plusieurs mois, voire quelques années avant qu’un candidat puisse accomplir son travail de façon adéquate et sécuritaire.

Ce qui fait peur […] souvent, c’est qu’une fois que le candidat est engagé, bien là, il s’aperçoit qu’il doit investir beaucoup de son temps. […] Il y a la famille, […] l’employeur , ajoute Anthony Quann.

Les municipalités les plus populeuses de la région sont aussi à la recherche de candidats pour grossir les rangs de leur brigade.

À Hawkesbury, les cinq pompiers permanents du Service des incendies sont présentement épaulés par 28 collègues volontaires.

On a recruté 15 pompiers volontaires [qui] sont présentement en formation. Idéalement, pour compléter ceux qu’on a, j’aimerais en ajouter sept autres , mentionne le capitaine Daniel Gascon du Services incendies de la Ville de Hawkesbury.

Entraide transfrontalière

La Ville de Hawkesbury songe même à créer un pool commun de pompiers volontaires avec celle de Lachute.

Le nerf de la guerre, c’est la disponibilité du personnel dans certaines périodes critiques. […] C’est surtout […] lorsqu’on a des incendies [avec] des risques plus élevés comme les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées , explique Alain St-Jacques, directeur de la Sécurité incendie et coordonnateur des mesures d'urgence de la Ville de Lachute.

Des pourparlers ont été initiés au mois d’avril entre les deux services d’incendie pour le renouvellement d’une entente d’aide mutuelle.