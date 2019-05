Blessée dans l'accident sur Charest, une victime lance un appel à la vigilance

Les travailleurs qui fréquentent l’immeuble du boulevard Charest touché par l’accident l’ont répété encore vendredi matin : c’est un véritable miracle que personne n’ait perdu la vie. Ces derniers étaient rassemblés vendredi pour une activité de financement en lien avec l'accident.

« Conduire, c’est une responsabilité civile et il faut en être conscient, a lancé Marjorie Parenteau-Thibault. J’encourage donc chaque personne à prendre connaissance de son environnement et des risques potentiels et s’assurer d’être toujours apte mentalement et physiquement avant de prendre le volant. ».

Fracture au dos et perforation de l'intestin

Marjorie Parenteau-Thibault raconte avoir obtenu sa permission de sortie de l'hôpital, lundi. « Je vais bien. Il me manque un peu de mouvement, mais je me porte bien », soutient-elle.

Celle qui a survécu à l'accident a néanmoins subi quelques blessures. Elle indique qu'à son arrivée à l'hôpital la semaine dernière, les médecins ont observé une perforation de son intestin grêle. Elle a rapidement été transportée en salle d'opération. Des fractures aux omoplates ont aussi été décelées et une petite vertèbre dans son dos a été atteinte.

Sur son visage, elle croit que ce sont les débris de la vitre qui a éclaté lors de l'impact avec le véhicule qui ont laissé ces marques.

Amnésique, Marjorie Parenteau-Thibault explique qu'elle ne se souvient pas bien des événements à la suite de l'accident. Elle assure que les experts continuent de suivre sa situation et que ces derniers sont optimistes.

« Faut qu'on sorte, ça va exploser »

Un des travailleurs de l'espace à bureaux touché par l'accident est venu en aide aux blessés immédiatement après l'impact, avant que le véhicule prenne feu.

François Major se trouvait dans une salle juste à côté de l'endroit où a eu lieu l'impact. Il dit être entré dans la cafétéria et avoir remarqué Marjorie Parenteau-Thibault de dos. Ce dernier explique avoir une formation en secourisme et que l'une de ses inquiétudes était la sécurité des personnes sur place.

Il dit avoir rapidement compris les risques d'explosion à ce moment et que c'est ce qui l'a poussé à aider Marjorie Parenteau-Thibault et les autres à sortir de l'immeuble.

J'étais 100 % focus sur Marjorie. Je voulais savoir : "a-t-elle une hémorragie, des blessures"? , raconte-t-il. Il se souvient que sa collègue tenait à lui donner les numéros de téléphone de ses parents pour qu'il communique avec eux.

François Major estime que les services de secours sur les lieux de l'accident étaient bien efficaces.

François Major est venu en aide à ses collègues lors de l'accident du 22 mai. Photo : Radio-Canada

Campagne de financement

Devant ses collègues et le public vendredi, Marjorie Parenteau-Thibault a affirmé se considérer chanceuse d'être ici.

« Chanceuse d’avoir toute ma tête. Chanceuse d’avoir une famille en or et surtout chanceuse aujourd’hui de pouvoir souligner tous les gestes de solidarité qui ont été posés par les gens présents lors de l’événement ».

Une des voitures accidentées a pris feu après avoir foncé dans l'immeuble du boulevard Charest. Photo : Radio-Canada

Les travailleurs de La station, le Fond d’Emprunt Québec et la La Ruche ont lancé une campagne de financement pour aider les entrepreneurs et les travailleurs indépendants.

L’accident a causé d’importants dommages matériels. Certaines personnes ont perdu tout leur matériel informatique.

« On lance cette campagne de sociofinancement pour aider les travailleurs, les petits entrepreneurs pour les remettre en action le plus rapidement possible, explique l’entrepreneur Jean Morissette. Parce que pour l’instant, plusieurs de ces gens-là sont à la maison et font juste se recenser des souvenirs pas agréables. »

Avec les informations de Pascal Poinlane