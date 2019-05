Telus donne 400 000 $ pour la santé des enfants dans l’Est-du-Québec

Une partie du don servira à appuyer le Fonds Anne-Lévesque, un projet qui permet aux parents d’un nouveau-né de l’extérieur de Rimouski d’avoir accès à de l’hébergement à moindre coût.

Grâce à la technologie, nous facilitons le suivi des nouveau-nés pour les parents et nous permettons aux communautés éloignées d’avoir accès à un professionnel de la santé à distance , a indiqué la vice-présidente de Telus, Solutions consommateurs et petites entreprises et expérience client au Québec, Marie-Christine D’Amours. Nous sommes heureux de combiner notre expertise en technologie avec l’engagement de la Fondation à améliorer la santé régionale.

Au cours des quatre prochaines années, des projets seront également développés en pédiatrie afin de permettre aux enfants d'avoir accès à des soins de santé adaptés.

Par ailleurs, pendant un an, Telus remettra 100 $ à la Fondation pour chaque nouvel abonnement à son service de Maison connectée.

