Jean-Pierre Girard accroche son micro

Il tire sa révérence et entame sa retraite professionnelle après une carrière de plus de 30 ans comme journaliste à Radio-Canada. Il a animé de multiples émissions radio en après-midi et au matin, en plus de collaborer à des émissions spéciales et d’animer des débats électoraux.

Des résultats flamboyants

Il laisse le micro alors que l’émission qu’il pilote vient d’obtenir d’excellents résultats avec une importante progression des parts d’écoute. Ce sont les meilleurs résultats de l’histoire de la matinale radiophonique de Radio-Canada dans la région, qui se classe au deuxième rang pour la première fois.

Des proches et des collègues de Jean-Pierre Girard l'ont accompagné en studio lors des dernières minutes d'émission. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Natif de Roberval, Jean-Pierre Girard est demeuré un fier représentant de la capitale mondiale de la nage en eau libre. Plusieurs auditeurs d’un peu partout dans la région ont souligné son départ en lui rendant hommage lors de sa dernière présence en ondes vendredi.

L’émission Y a des matins changera de nom à l’automne et l’animation sera assumée par Frédéric Tremblay. Le reste de l’équipe restera inchangé.