Le Mexique joue l’apaisement face aux menaces du président Trump

« Nous ne répondrons à aucune provocation, nous serons prudents avec les États-Unis », a commenté vendredi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, avant d’appeler au dialogue et d’écarter toute mesure de représailles.

« Je vous informe que je ne veux pas la confrontation [...] Je propose d'approfondir le dialogue, de rechercher des alternatives au problème de l'immigration », avait-il aussi écrit jeudi dans une lettre envoyée au président américain.

Dans cette missive, le président mexicain plaidait en outre que son pays assume ses responsabilités en faisant tout pour empêcher le passage de migrants, tout en respectant les droits de la personne.

M. Lopez Obrador avait précédemment annoncé qu’il dépêchait son ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard à Washington pour des discussions sur ce litige.

L'annonce américaine avait été précédemment qualifiée de « désastreuse » par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Jesus Seade, qui est aussi le principal négociateur commercial mexicain.

« Cette menace mise en oeuvre serait très grave [...] Si cela devait arriver, nous devrions réagir énergiquement », avait-il prévenu dans un premier commentaire livré avant ceux de M. Lopez Obrador.

Le président Trump entend concrètement prélever des droits de douane de 5 % sur tous les produits importés du Mexique à compter du 10 juin, puis les augmenter jusqu’à 25 % le 1er octobre si le flux de clandestins n’est pas endigué.

L’affaire n’est pas sans conséquence pour le Canada dans la mesure où elle survient au moment où la ratification du nouvel accord de libre-échange le liant au Mexique et aux États-Unis semblait être de retour sur les rails.

Ce processus avait connu une nouvelle impulsion il y a deux semaines lorsque Washington a accepté de lever des tarifs douaniers imposés un an plus tôt aux importations canadiennes et mexicaines d’acier et d’aluminium.

Inquiétudes sur les marchés

Les conséquences potentielles d’un nouveau conflit entre le Mexique et les États-Unis, deux économies interreliées, n’échappent pas aux investisseurs, dont les inquiétudes se reflètent sur les marchés.

Les principales Bourses européennes sont en baisse de 1 % à 2 % vendredi, en raison de ces tarifs douaniers annoncés, mais aussi de la décision de l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine.

Aux États-Unis, le Dow Jones et le NASDAQ ont aussi plongé de plus de 1 % à l'ouverture, tandis que le TSX de Toronto cédait plus de 0,5 %.

Il n'est pas clair que la menace brandie par le président américain sera bel et bien mise en oeuvre. Fin mars, Donald Trump avait menacé de fermer la frontière américano-mexicaine, avant de reculer.

La lutte contre l'immigration illégale est un des thèmes de prédilection du président américain, qui n'hésite pas à l'utiliser pour stimuler ses partisans.

Cette volonté, établie dès le lancement de sa campagne présidentielle en 2015, est notamment revenue à l'avant-scène à l'approche des élections de mi-mandat, l'automne dernier.

Elle a aussi été au coeur du bras de fer qui a entraîné une paralysie partielle du gouvernement américain pendant 35 jours l'hiver dernier.