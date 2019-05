Les cyclistes s'emparent de Montréal pour la fin de semaine

Dès ce soir, des milliers de cyclistes se donneront rendez-vous sur l’avenue du Parc pour prendre part au Tour la nuit qui s’ébranlera vers 20 h 15 devant le parc Jeanne-Mance.

Le parcours, concentré à l’est du centre-ville, constituera une boucle de 21 kilomètres qui traversera les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Rosemont pour se terminer dans le parc Jeanne-Mance, où les cyclistes sont attendus à partir de 21 h 30.

Consultez la carte de l’événement pour connaître le tracé et les rues qui seront fermées.

Agrandir l’image Le Tour la nuit offrira un parcours de 21 kilomètres cette année. Photo : Radio-Canada / Le Tour de l'Île de Montréal

Le Tour de l’île

Le Tour de l’Île, qui constitue le principal événement du Festival Go vélo Montréal, aura quant à lui lieu dimanche toute la journée. La plus importante promenade collective en vélo de Montréal, qui a vu le jour en 1985, attire chaque année plusieurs dizaines de milliers d’adeptes à qui on proposera cette année des parcours de 25 et 50 kilomètres, principalement dans l’ouest et le sud-ouest de Montréal.

Le départ du parcours classique sera donné à 9 h 15 dimanche matin sur l’avenue du Parc, en face du parc Jeanne-Mance.

Le trajet du Tour de l’Île, qui varie au fil des ans, se déroulera cette année principalement dans les arrondissements Côte-des-Neige, LaSalle, Verdun, Ville-Marie et Notre-Dame de grâce.

Une bonne portion du parcours empruntera le boulevard LaSalle, le long du fleuve Saint-Laurent.

Consultez la carte de l’événement pour connaître le tracé et les rues qui seront fermées.

Agrandir l’image Le parcours classique sera de 50 kilomètres cette année. Photo : Radio-Canada / Tour de l'Île de Montréal

Le circuit Découverte

Deux parcours « Découverte », respectivement de 65 km et de 100 km, seront aussi offerts cette année aux cyclistes dans l’ouest et le sud-ouest de l’île de Montréal.

Le départ de ces deux parcours sera quant à lui donné de 7 h à 9 h 15 au même endroit, soit en face du parc Jeanne-Mance, sur l’avenue du Parc.

Le tour version longue ceinturera tout l’ouest de Montréal par le boulevard Gouin au nord et la rue Lakeshore, le chemin Bord-du-Lac et le boulevard LaSalle au sud.

L’arrivée de tous les parcours se fera au parc Jeanne-Mance, où des activités et de l’animation sont prévues dès 11 h dimanche matin.

Comme c’est le cas chaque année, les automobilistes et résidents des arrondissements où passe le Tour de l’Île devront prévoir des fermetures de rues allant de 6 h du matin à 16 h, en après-midi. De nombreuses interdictions de stationnement seront aussi à prévoir tout le long des parcours empruntés par les cyclistes.

Consultez la carte de l’événement pour connaître le tracé et les rues qui seront fermées.

Agrandir l’image La version « Découverte » du Tour de l'Île de Montréal proposera deux trajets de 65 et de 100 kilomètres dans l'ouest de l'île. Photo : Radio-Canada / Le Tour de l'Île de Montréal

L'avenue du Mont-Royal fermée tout le week-end

Pour ajouter un peu de piquant à tous ces détours, les automobilistes devront aussi composer avec la fermeture de l’avenue du Mont-Royal, qui est strictement piétonnière depuis jeudi, et ce, jusqu’à dimanche en fin de journée pour la tenue d’une foire commerciale annuelle.

Quelques entraves de plus dans l'échangeur Turcot

La bonne nouvelle pour les automobilistes qui doivent composer depuis des années avec un grand nombre d’entraves routières la fin de semaine, dans le sud-ouest de Montréal, c’est qu’aucun pont ne sera fermé ce week-end.

Il sera donc plus facile d’entrer et de sortir de l’île, mais une fois à Montréal, ce sera une tout autre histoire en raison des vastes périmètres de rues et de boulevards qui seront fermés pour la tenue des différents parcours du Tour de l’île de Montréal.

Et bien entendu, des entraves sont à prévoir tout le week-end dans l'échangeur Turcot à commencer par la bretelle de l'A-20 est pour l'A-15 nord (Décarie) qui sera complètement fermée de vendredi soir 23 h 59 jusqu'à lundi matin 5 h.

Vers le sud, l'autoroute 15 sud sera complètement fermée dans l'échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 à lundi matin 5 h. Dans l'autre direction, l'A-15 nord sera partiellement fermée (1 seule voie disponible) de la sortie 63 jusqu'au tunnel Notre-Dame-de-Grâce de vendredi soir 23 h 59 à lundi 5 h.

Enfin, les bretelles de l'A-15 nord et sud pour rejoindre l'A-20 ouest seront complètement fermées de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.