Un robot débiteur de crabe conçu à T.-N.-L. obtient un brevet américain

Le système hautement perfectionné a été mis au point par une équipe d’ingénieurs du centre, sur plusieurs années.

Il fonctionne de la façon suivante : lorsque les crabes arrivent sur un convoyeur, un appareil les pose et en analyse les caractéristiques avant qu’un premier robot ne les immobilise. Leur carapace est de nouveau photographiée, analysée et ensuite, un ordinateur donne des instructions à un deuxième appareil robotique équipé d’une scie, qui débite les crabes. Tout ce processus se passe à la vitesse de l’éclair.

Démonstration du fonctionnement du système de débitage

Source : TouTube/Paul Hearn

Ce que nous faisons, personne au monde ne l’a fait , affirme avec fierté le directeur général du CCFICanadian Centre for Fisheries Innovation , Robert Verge.

M. Verge et son équipe avaient demandé le brevet américain il y a deux ans et l’ont obtenu ce printemps.

Robert Verge, du Centre canadien pour l'innovation des pêches, affirme que le développement de ce robot débiteur est une innovation majeure. Photo : CBC/Jane Adey

Et ce n’est qu’un début, selon lui. Le centre a fait des demandes de brevet dans 10 autres pays et s’attend à les obtenir bientôt.

Le fait que nous avons obtenu le premier est un accomplissement important , déclare M. Verge.

Une solution à la pénurie de travailleurs

Les ingénieurs du CCFICanadian Centre for Fisheries Innovation planchaient depuis 2010 sur une méthode plus efficace d’extraire la chair des pattes de crabe. Ce travail se fait actuellement manuellement, mais les mains commencent à manquer dans les usines de transformation de Terre-Neuve et d’ailleurs, de plus en plus aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre.

Le système auquel ils ont abouti est polyvalent : même s’il a été conçu pour le crabe des neiges - la principale espèce transformée dans les usines de pêche terre-neuviennes - il peut être adapté à d’autres espèces de crabe et même d’autres crustacés.

Le CCFICanadian Centre for Fisheries Innovation , une organisation sans but lucratif qui appartient à l’Université Memorial, ne vend pas la technologie qu’elle met au point. Il accorde des licences à des manufacturiers qui assemblent les machines et les commercialisent.

L’intérêt est déjà prononcé sur les marchés internationaux, selon Robert Verge.

Nous avons déjà reçu des demandes de fabricants d’équipements et de pays que cette technologie intéresse et qui veulent travailler avec nous [...]pour développer des robots adaptés à la transformation d’autres espèces de poisson , dit-il.

Il croit que les concepteurs dans son équipe ont de beaux jours devant eux.

Avec les informations de Jane Adey, CBC